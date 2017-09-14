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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7560756175627563
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:58

mephala надо дождаться публикации этой новости в известных сми.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

и на злобу дня. первого сорту прибыло.

Гравці та персонал ФК “Кривбас” отримали бронь від мобілізації

https://inforesist.org/ua/gravczi-ta-personal-fk-krivbas-otrimali-bron-vid-mobilizaczii/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:59

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її. Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.

«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою», – заявив Олаф Шольц.

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.

Олаф Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є «ключем до відновлення миру» в Європі.

«Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно», – сказав очільник уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав «ефективним стримуванням».

https://www.reuters.com/world/europe/su ... 024-04-06/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:08

  katso написав:В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в бус. 
...
Тлг "Страна"

unicdima, оце і є розпосюдження російскої пропаганди

Дивишься, хто цитує срана.юа, значит розповсюджує брехню
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 07 кві, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:09

  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?


даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги.
вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в Украине рфия ведёт "специальную военную обссыкацию", а в Казахстане- "специальную водную обсерацию"
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:15

  mephala написав:
  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?


даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги.
вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?

Это вам не хватает понять, что у Витали (хоть дело и не в нем, а в самом принципе) есть и свои дети, и тогда он должен платить налоги для их садиков/школ/поликлиник.
А то что «у государства нет своих денег» это понятно, прям ежедневно это «новое» сюда сообщает ))
А еще у государства есть масса других расходов, которые хочет или не хочет конкретно я или Виталя, или Мефала, но они есть: посольства за границей, работа в международных органах и организациях, защита границ, и многое другое.
Hotab
 
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  #<1 ... 7560756175627563
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