Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 млрд
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її. Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.
«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою», – заявив Олаф Шольц.
Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.
Олаф Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є «ключем до відновлення миру» в Європі.
«Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно», – сказав очільник уряду Німеччини.
Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав «ефективним стримуванням».
vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги. вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?
vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги. вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?
Это вам не хватает понять, что у Витали (хоть дело и не в нем, а в самом принципе) есть и свои дети, и тогда он должен платить налоги для их садиков/школ/поликлиник. А то что «у государства нет своих денег» это понятно, прям ежедневно это «новое» сюда сообщает )) А еще у государства есть масса других расходов, которые хочет или не хочет конкретно я или Виталя, или Мефала, но они есть: посольства за границей, работа в международных органах и организациях, защита границ, и многое другое.
vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
дет сад школа поликлиника = ссср. там же остались родительские деньги на сберкнижке, которые копились на мое 18 летие. Много, на кооператвную квартиру бы легко хватило.
Никаких бесплатных мед.услуг кроме прививок я не получал. Отца лечил от онкологии в гос больнице. Хотя паллиативная медицина официально бесплатная, заплатил больше 100 тыс грн. Бесплатная медицина это миф и больное воображение. Медсёстрам тоже платил. Вызов газовщика-сантехника платный. Как и проверка водомера. Пожарку, к счастью, не приходилось. Нотариальные услуги платные. Даже наследство оформить платно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 16:23, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Але було ж весело! Все як по заказу.
А вы так и не ушли... Сейчас будет весело. Я одела кожанку. А кожа в контрразведке Украины отнюдь не времён сэсэсэра и маузеров не надо. Люди сами с радостью прям. Хотя я заценила что в клуб унылых что-то стремящихся поубавилось, даже без моего выхода )
vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ. Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!
Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?
дет сад школа поликлиника = ссср. там же остались родительские деньги на сберкнижке, которые копились на мое 18 летие. Много, на кооператвную квартиру бы легко хватило.
Подожди, у тебя опять пробел в биографии. Поправь свою биографию
До этого, ты говорил, что в начале 2000-х ты закончил пед за бабки, потом тебя не взяли в школу, потом ты снимал квартиру вскладчину
Теперь, у тебя дет.сад, школа = ссср Ты ещё как-то писал, что в 1991 году в педе все перекрасились на украинство Да и родительские деньги на книжке, говорят о том, что ты ещё старше, чем пишешь о себе
Уже не бьёться биография, в 1991 не было образования за бабки, потому что я сам поступал в 1991 году