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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75617562756375647565 ... 7568>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:58

mephala надо дождаться публикации этой новости в известных сми.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

и на злобу дня. первого сорту прибыло.

Гравці та персонал ФК “Кривбас” отримали бронь від мобілізації

https://inforesist.org/ua/gravczi-ta-personal-fk-krivbas-otrimali-bron-vid-mobilizaczii/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 15:59

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її. Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.

«Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою», – заявив Олаф Шольц.

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.

Олаф Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є «ключем до відновлення миру» в Європі.

«Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно», – сказав очільник уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав «ефективним стримуванням».

https://www.reuters.com/world/europe/su ... 024-04-06/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:08

  katso написав:В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в бус. 
...
Тлг "Страна"

unicdima, оце і є розпосюдження російскої пропаганди

Дивишься, хто цитує срана.юа, значит розповсюджує брехню
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 07 кві, 2024 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:09

  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?


даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги.
вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в Украине рфия ведёт "специальную военную обссыкацию", а в Казахстане- "специальную водную обсерацию"
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:15

  mephala написав:
  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?


даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги.
вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?

Это вам не хватает понять, что у Витали (хоть дело и не в нем, а в самом принципе) есть и свои дети, и тогда он должен платить налоги для их садиков/школ/поликлиник.
А то что «у государства нет своих денег» это понятно, прям ежедневно это «новое» сюда сообщает ))
А еще у государства есть масса других расходов, которые хочет или не хочет конкретно я или Виталя, или Мефала, но они есть: посольства за границей, работа в международных органах и организациях, защита границ, и многое другое.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:18

  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?

дет сад школа поликлиника = ссср. там же остались родительские деньги на сберкнижке, которые копились на мое 18 летие. Много, на кооператвную квартиру бы легко хватило.

Никаких бесплатных мед.услуг кроме прививок я не получал. Отца лечил от онкологии в гос больнице. Хотя паллиативная медицина официально бесплатная, заплатил больше 100 тыс грн. Бесплатная медицина это миф и больное воображение. Медсёстрам тоже платил. Вызов газовщика-сантехника платный. Как и проверка водомера. Пожарку, к счастью, не приходилось. Нотариальные услуги платные. Даже наследство оформить платно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 07 кві, 2024 16:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:20

  detroytred написав:Але було ж весело!
Все як по заказу.

А вы так и не ушли... Сейчас будет весело. Я одела кожанку. А кожа в контрразведке Украины отнюдь не времён сэсэсэра и маузеров не надо. Люди сами с радостью прям. Хотя я заценила что в клуб унылых что-то стремящихся поубавилось, даже без моего выхода )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:25

  vitaliiangel написав:
  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?

дет сад школа поликлиника = ссср. там же остались родительские деньги на сберкнижке, которые копились на мое 18 летие. Много, на кооператвную квартиру бы легко хватило.

Подожди, у тебя опять пробел в биографии. Поправь свою биографию

До этого, ты говорил, что в начале 2000-х ты закончил пед за бабки, потом тебя не взяли в школу, потом ты снимал квартиру вскладчину

Теперь, у тебя дет.сад, школа = ссср
Ты ещё как-то писал, что в 1991 году в педе все перекрасились на украинство
Да и родительские деньги на книжке, говорят о том, что ты ещё старше, чем пишешь о себе

Уже не бьёться биография, в 1991 не было образования за бабки, потому что я сам поступал в 1991 году
pesikot
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