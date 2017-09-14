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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75627563756475657566 ... 7568>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:28

  mephala написав:
  fler написав:
  vitaliiangel написав:зачем эта ложь? в меня Украина вложила НОЛЬ.
Доказательство простое. Может ли человек отказаться от обучения за счёт государства? тоже легко! от бесплатной медицины? вапще без проблем!

Чи вірно я зрозуміла, що дитсадок і школу ви відвідували приватні (тобто платно), а не державні (безкоштовно)? Так само ви від народження лікувалися виключно у платних клініках і не отримували бещкоштовних послуг у державних медзакладах, так? Швидку допомогу викликали виключно платну? Пожежну, газову службу теж?


даже если он ходил в бесплатные садик и школу - то все это опрлатили его родители через налоги.
вам не хватает сил понять что у государства нет своих денег?

Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги, як і умовний Хотаб? Тільки чомусь Хотаб винний державі, бо держава в нього вклала "щось", а Вітальєн - ні, бо в нього держава вклала "нуль" :shock: Це як?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:31

  fler написав:Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги,
перечислите какие. что у нас бесплатно, пообщаться с терапевтом? узи, мрт, кт, медикаменты бесплатные? к вам домой бесплатно будет приходить медсестра (например к тяжелобольному?). 300 грн / визит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

mephala написав:
так что/кого идти защищать на фронт? этих уродов? что тцк что полиция.


Ну вы же не идете на фронт защищать каких-то уродов, Ермака, Зеленского, взяточника из какого-то отдела горсовета. Вы идете защищать свой дом, свою семью, свой город.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:37

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги,
перечислите какие. что у нас бесплатно, пообщаться с терапевтом? узи, мрт, кт, медикаменты бесплатные? к вам домой бесплатно будет приходить медсестра (например к тяжелобольному?).

А ты заплатил столько налогов, чтобы приходила медсестра домой ?

Нет, так и не требуй этого

А то платишь налогов по минимум, а хочешь получить побольше, потому что, у тебя 3-я Дискотека
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:38

  freeze написав:
mephala написав:
так что/кого идти защищать на фронт? этих уродов? что тцк что полиция.


Ну вы же не идете на фронт защищать каких-то уродов, Ермака, Зеленского, взяточника из какого-то отдела горсовета. Вы идете защищать свой дом, свою семью, свой город.

+100500
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:38

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги,
перечислите какие. что у нас бесплатно, пообщаться с терапевтом? узи, мрт, кт, медикаменты бесплатные? к вам домой бесплатно будет приходить медсестра (например к тяжелобольному?). 300 грн / визит.

Никакие. За услуги взимаются пошлины. Даже за выдачу паспорта, за регистрацию прописки, зв выдачу любой справки, за всё
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:39

  stm написав:
  detroytred написав:Але було ж весело!
Все як по заказу.

А вы так и не ушли... Сейчас будет весело. Я одела кожанку. А кожа в контрразведке Украины отнюдь не времён сэсэсэра и маузеров не надо. Люди сами с радостью прям. Хотя я заценила что в клуб унылых что-то стремящихся поубавилось, даже без моего выхода )

Насмішили, так насмішили.
Бо переплутали. Кожанки то в комісарів... І про кожанки було для тієї Ко, хто вирішує і вказує тут іншим, що правильно. А-ля комісари.

А ви не з їх компанії. Ви унікальна. З компанії гєбє. Зараз вже їх нема. СБУ то інше...
Так що вас обманули, кожанку вам свою дали не контрозвідську, а оті знайомі ваші лесбіянки, геї.

Ви там не захоплюється цими іграми дуже.
Насмішили, так насмішили. Кожанку вона надягла))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:43

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Але було ж весело!
Все як по заказу.

А вы так и не ушли... Сейчас будет весело. Я одела кожанку. А кожа в контрразведке Украины отнюдь не времён сэсэсэра и маузеров не надо. Люди сами с радостью прям. Хотя я заценила что в клуб унылых что-то стремящихся поубавилось, даже без моего выхода )

Насмішили, так насмішили.
Бо переплутали. Кожанки то в комісарів... І про кожанки було для тієї Ко, хто вирішує і вказує тут іншим, що правильно. А-ля комісари.

А ви не з їх компанії. Ви унікальна. З компанії гєбє. Зараз вже їх нема. СБУ то інше...
Так що вас обманули, кожанку вам свою дали не контрозвідську, а оті знайомі ваші лесбіянки, геї.

Ви там не захоплюється цими іграми дуже.
Насмішили, так насмішили. Кожанку вона надягла))

Гэбэ умерло. Вы следующий. А я ещё в выбранном собой любимой похожу.
Вера вам прям так не нравиться, сомнения "або-або-або" наше всё. И ролик с Ичкерией. Соотнесите размеры Ичкерии и Украины. И напишите свои факты.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:45

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги,
перечислите какие. что у нас бесплатно, пообщаться с терапевтом? узи, мрт, кт, медикаменты бесплатные? к вам домой бесплатно будет приходить медсестра (например к тяжелобольному?). 300 грн / визит.

Никакие. За услуги взимаются пошлины. Даже за выдачу паспорта, за регистрацию прописки, зв выдачу любой справки, за всё

За светофоры тоже платишь ? За каждый ?
А если светофор не работает, то каждому полицейскому платишь, как регулировщику ?

Ну я так, степень энтропии нужно поднять )
pesikot
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