RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 756375647565756675677568>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:46

  Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"

военкомы хозяева жизни
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22844
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:49

  fler написав:Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги, як і умовний Хотаб? Тільки чомусь Хотаб винний державі, бо держава в нього вклала "щось", а Вітальєн - ні, бо в нього держава вклала "нуль" :shock: Це як?


я вам про коня а вы мне про корову.
это ваш стиль вести диалог?
mephala
 
Повідомлень: 9092
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:49

  Shaman написав:
  холява написав:Кажіть тільки про себе . Бо коли ви починаєте про когось розповідати , особливо про шпиталі , мене підкидує .
ТРЕП і БРЕХНЯ !
Я ніколи не чув і не бачив щоб хворих не приймали до лікарень .
А якщо ще з вадами серця , то взагалі особлива справа .

схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.


А тому що не мав форми сто по всім пораненням .
Буває таке що і поранення є і перше і друге , а документів нема .
Перевірити дуже тяжко .
холява
2
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20522
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:53

  freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.

Существует проблема. Юморист не сделал ничего противозаконного. Спец.номера с буквами - по отдельному прайсу.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 16:56

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:А вы так и не ушли... Сейчас будет весело. Я одела кожанку. А кожа в контрразведке Украины отнюдь не времён сэсэсэра и маузеров не надо. Люди сами с радостью прям. Хотя я заценила что в клуб унылых что-то стремящихся поубавилось, даже без моего выхода )

Насмішили, так насмішили.
Бо переплутали. Кожанки то в комісарів... І про кожанки було для тієї Ко, хто вирішує і вказує тут іншим, що правильно. А-ля комісари.

А ви не з їх компанії. Ви унікальна. З компанії гєбє. Зараз вже їх нема. СБУ то інше...
Так що вас обманули, кожанку вам свою дали не контрозвідську, а оті знайомі ваші лесбіянки, геї.

Ви там не захоплюється цими іграми дуже.
Насмішили, так насмішили. Кожанку вона надягла))

Гэбэ умерло. Вы следующий. А я ещё в выбранном собой любимой похожу.
Вера вам прям так не нравиться, сомнения "або-або-або" наше всё. И ролик с Ичкерией. Соотнесиье размеры Ичкерии и Украины. И напишите свои факты.

Я себе читати вмію -- що гєбє вже нема.
Да ходіть хоч у труселях, мені-то що. Мене ваші ігри не цікавлять.

І де в мене, що віра мені прям не подобається? Де? Знов гєбнячі вигадки зі стелі?
В мене було: пишіть своє до схочу, а я розглядаю ще і з точки зору сухого погляду.
Тобто мені, окрім віри, подобається ще і сухий всебічний розгляд.

Я і вам написати щось (співвідношення і т.д.)? Ви точно загралися в кожанці))
Закінчуйте смішити. Чи це такий прийом, щоб скоріше помер? Так я не проти від сміху. Але він, навпаки, продовжує життя. Ваше передбачення хто перший може не здійснитися.
detroytred
 
Повідомлень: 28059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:00

  freeze написав:
mephala написав:
так что/кого идти защищать на фронт? этих уродов? что тцк что полиция.


Ну вы же не идете на фронт защищать каких-то уродов, Ермака, Зеленского, взяточника из какого-то отдела горсовета. Вы идете защищать свой дом, свою семью, свой город.


дом - аренда. город - просто камни. а семья может много че рассказать про первый сорт.
mephala
 
Повідомлень: 9092
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:03

  stm написав:
  freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.

Существует проблема. Юморист не сделал ничего противозаконного. Спец.номера с буквами - по отдельному прайсу.

Так там парк этих машин. База возле гос.органа в центре под шлагбаумом. Там военные стоят. И полиция.
Кого им сажать? Самих себя?

Ну радует то, что уже не стесняются. Гулять так гулять
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:06

  detroytred написав:Я себе читати вмію -- що гєбє вже нема.
Да ходіть хоч у труселях, мені-то що. Мене ваші ігри не цікавлять.

І де в мене, що віра мені прям не подобається? Де? Знов гєбнячі вигадки зі стелі?
В мене було: пишіть своє до схочу, а я розглядаю ще і з точки зору сухого погляду.
Тобто мені, окрім віри, подобається ще і сухий всебічний розгляд.

Я і вам написати щось (співвідношення і т.д.)? Ви точно загралися в кожанці))
Закінчуйте смішити. Чи це такий прийом, щоб скоріше помер? Так я не проти від сміху. Але він, навпаки, продовжує життя. Ваше передбачення хто перший може не здійснитися.

Про смерть у вас согласно коэффициенту дожития 2 проблемы: вы - мужчина, вы - значительно старше. И пока тут обида, надежда и вера, вместо фактов... побороть статистику смертности - это единственный оптимизм в вашем исполнении. А то что факты вы скорее або-або-або уже давно ясно. Что же это мне напоминает? Неоднозначность какую-то, надо же!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.

Существует проблема. Юморист не сделал ничего противозаконного. Спец.номера с буквами - по отдельному прайсу.


Нет никакой проблемы. Возраст до 60. Вызываем по повестке. Ограничено годен, вызываем на ВЛК согласно новому закону перепроверить нет ли мошенничества. Перед этим начальник ДБР уделит минуту звонку начальнику ВЛК, чтобы дело было на контроле. Возьмёт ли начальник ВЛК взятку после такого звонка, сомневаюсь, имхо
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20522
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
  #<1 ... 756375647565756675677568>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 20228
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 180906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 600381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2305)
07.04.2024 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.