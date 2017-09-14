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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:46
Бетон написав:
Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
военкомы хозяева жизни
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:49
fler написав:
Вам не вистачає розуму допетрати, що умовний Вітальєн так само отримував державні послуги, як і умовний Хотаб? Тільки чомусь Хотаб винний державі, бо держава в нього вклала "щось", а Вітальєн - ні, бо в нього держава вклала "нуль"
Це як?
я вам про коня а вы мне про корову.
это ваш стиль вести диалог?
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mephala
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:49
Shaman написав: холява написав:
Кажіть тільки про себе . Бо коли ви починаєте про когось розповідати , особливо про шпиталі , мене підкидує .
ТРЕП і БРЕХНЯ !
Я ніколи не чув і не бачив щоб хворих не приймали до лікарень .
А якщо ще з вадами серця , то взагалі особлива справа .
схоже деякі проблеми є. недавно зіткнувся, що в людини третє поранення, а відповідну довідку не видають, бо як зрозумів це підстава для звільнення. в лікарню прийняли, а довідку не давали. готували звернення юристів й подали скаргу на гарячу лінію Міноборони. чим закінчилось, ще не питав.
А тому що не мав форми сто по всім пораненням .
Буває таке що і поранення є і перше і друге , а документів нема .
Перевірити дуже тяжко .
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холява
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:50
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.
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freeze
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:53
freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.
Существует проблема. Юморист не сделал ничего противозаконного. Спец.номера с буквами - по отдельному прайсу.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 16:56
stm написав: detroytred написав: stm написав:
А вы так и не ушли... Сейчас будет весело. Я одела кожанку. А кожа в контрразведке Украины отнюдь не времён сэсэсэра и маузеров не надо. Люди сами с радостью прям. Хотя я заценила что в клуб унылых что-то стремящихся поубавилось, даже без моего выхода )
Насмішили, так насмішили.
Бо переплутали. Кожанки то в комісарів... І про кожанки було для тієї Ко, хто вирішує і вказує тут іншим, що правильно. А-ля комісари.
А ви не з їх компанії. Ви унікальна. З компанії гєбє. Зараз вже їх нема. СБУ то інше...
Так що вас обманули, кожанку вам свою дали не контрозвідську, а оті знайомі ваші лесбіянки, геї.
Ви там не захоплюється цими іграми дуже.
Насмішили, так насмішили. Кожанку вона надягла))
Гэбэ умерло. Вы следующий. А я ещё в выбранном собой любимой похожу.
Вера вам прям так не нравиться, сомнения "або-або-або" наше всё. И ролик с Ичкерией. Соотнесиье размеры Ичкерии и Украины. И напишите свои факты.
Я себе читати вмію -- що гєбє вже нема.
Да ходіть хоч у труселях, мені-то що. Мене ваші ігри не цікавлять.
І де в мене, що віра мені прям не подобається? Де? Знов гєбнячі вигадки зі стелі?
В мене було: пишіть своє до схочу, а я розглядаю ще і з точки зору сухого погляду.
Тобто мені, окрім віри, подобається ще і сухий всебічний розгляд.
Я і вам написати щось (співвідношення і т.д.)? Ви точно загралися в кожанці))
Закінчуйте смішити. Чи це такий прийом, щоб скоріше помер? Так я не проти від сміху. Але він, навпаки, продовжує життя. Ваше передбачення хто перший може не здійснитися.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:00
freeze написав:
mephala написав:
так что/кого идти защищать на фронт? этих уродов? что тцк что полиция.
Ну вы же не идете на фронт защищать каких-то уродов, Ермака, Зеленского, взяточника из какого-то отдела горсовета. Вы идете защищать свой дом, свою семью, свой город.
дом - аренда. город - просто камни. а семья может много че рассказать про первый сорт.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:03
stm написав: freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.
Существует проблема. Юморист не сделал ничего противозаконного. Спец.номера с буквами - по отдельному прайсу.
Так там парк этих машин. База возле гос.органа в центре под шлагбаумом. Там военные стоят. И полиция.
Кого им сажать? Самих себя?
Ну радует то, что уже не стесняются. Гулять так гулять
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:06
detroytred написав:
Я себе читати вмію -- що гєбє вже нема.
Да ходіть хоч у труселях, мені-то що. Мене ваші ігри не цікавлять.
І де в мене, що віра мені прям не подобається? Де? Знов гєбнячі вигадки зі стелі?
В мене було: пишіть своє до схочу, а я розглядаю ще і з точки зору сухого погляду.
Тобто мені, окрім віри, подобається ще і сухий всебічний розгляд.
Я і вам написати щось (співвідношення і т.д.)? Ви точно загралися в кожанці))
Закінчуйте смішити. Чи це такий прийом, щоб скоріше помер? Так я не проти від сміху. Але він, навпаки, продовжує життя. Ваше передбачення хто перший може не здійснитися.
Про смерть у вас согласно коэффициенту дожития 2 проблемы: вы - мужчина, вы - значительно старше. И пока тут обида, надежда и вера, вместо фактов... побороть статистику смертности - это единственный оптимизм в вашем исполнении. А то что факты вы скорее або-або-або уже давно ясно. Что же это мне напоминает? Неоднозначность какую-то, надо же!
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:07
stm написав: freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.
Существует проблема. Юморист не сделал ничего противозаконного. Спец.номера с буквами - по отдельному прайсу.
Нет никакой проблемы. Возраст до 60. Вызываем по повестке. Ограничено годен, вызываем на ВЛК согласно новому закону перепроверить нет ли мошенничества. Перед этим начальник ДБР уделит минуту звонку начальнику ВЛК, чтобы дело было на контроле. Возьмёт ли начальник ВЛК взятку после такого звонка, сомневаюсь, имхо
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freeze
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