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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75647565756675677568>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:07

  freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.

Скоріш за все тут 2 варіанта, або вкид і фейк як про 14-ти річного мобілізованого, або фальшиві номера, просто клеять поверх нормномерів якуйсь нісенітницю, бачив просто номер наче норм, але видно що то фуфло, була для чогось змінена комбінація.
Зато всі боти і дурні в екстазі, не дочитавши і не зрозумівши нічого вже кричать: "за кого воювати?". Ціль досягнута, понеслось воно по трубам(((
Стосовно можливості існування такого офіційного номера, то це виключено, такої комбінації не дозволяиь і не пропустить комісія по індивідуальним номерам.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:10

  somilitark написав:
  freeze написав:
Бетон написав:Ха ха. Только что видел Теслу с номерами "ТЦК 101"
ТЦК несомненно должно выписать повестку в ЗСУ этому юмористу, а ДБР проконтролировать и владельца авто, и ТЦК, где он стоит на учёте. На самом деле сейчас уникальное время простых решений.

Скоріш за все тут 2 варіанта, або вкид і фейк як про 14-ти річного мобілізованого, або фальшиві номера, просто клеять поверх нормномерів якуйсь нісенітницю, бачив просто номер наче норм, але видно що то фуфло, була для чогось змінена комбінація.
Зато всі боти і дурні в екстазі, не дочитавши і не зрозумівши нічого вже кричать: "за кого воювати?". Ціль досягнута, понеслось воно по трубам(((
Стосовно можливості існування такого офіційного номера, то це виключено, такої комбінації не дозволяиь і не пропустить комісія по індивідуальним номерам.

Да да да. У тебе все вкид.

https://platesmania.com/ua/nomer24216987

Може фейк, це ти?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну так ти нам не розказуєш, скільки бізнесів відкрив під час війни і по якій причині НЕ дійшов за ДВА РОКИ до ТЦК?

7 років сільської школи ніколи не дадуть збагнути, що дехто не те що не дійшов до ТЦК, а вже на третій день війни сидів у відділі кадрів діючої військової частини добровольцем на відміну від переляканого і успішно відловленого доляричка
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:16

  stm написав:
  detroytred написав:Я себе читати вмію -- що гєбє вже нема.
Да ходіть хоч у труселях, мені-то що. Мене ваші ігри не цікавлять.

І де в мене, що віра мені прям не подобається? Де? Знов гєбнячі вигадки зі стелі?
В мене було: пишіть своє до схочу, а я розглядаю ще і з точки зору сухого погляду.
Тобто мені, окрім віри, подобається ще і сухий всебічний розгляд.

Я і вам написати щось (співвідношення і т.д.)? Ви точно загралися в кожанці))
Закінчуйте смішити. Чи це такий прийом, щоб скоріше помер? Так я не проти від сміху. Але він, навпаки, продовжує життя. Ваше передбачення хто перший може не здійснитися.

Про смерть у вас согласно коэффициенту дожития 2 проблемы: вы - мужчина, вы - значительно старше. И пока тут обида, надежда и вера, вместо фактов... побороть статистику смертности - это единственный оптимизм в вашем исполнении. А то что факты вы скорее або-або-або уже давно ясно. Что же это мне напоминает? Неоднозначность какую-то, надо же!

Знімайте срочно кожанку.
Ну ви вже овсім ....

Ну це ж елементарний демагогічний прийом -- натягування загального на частный випадок.
Розжовувати треба?
Навсяк розжую, бо нема вже розумниці: мова про мене, вас, конкретний випадок, конкретних людей. Коли може статися будь-яка довжина життя.
І натягувати середнє по лікарні на конкретну палату...

Краще б смішили і далі. А так сумно вже якось. З отакими нецікаво...

І до речі, якщо ви там в кожанці в контррозвідці (навіщо в контррозвідці кожанки хз?)), то тим паче давайте вирішим швидко оте по 5 куо.
По блату від вас мене швидко перевірять (точніше перевірять чи збрехали ви) і крапка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:18

  Бетон написав:Да да да. У тебе все вкид.

https://platesmania.com/ua/nomer24216987

Може фейк, це ти?

І що ? Де докази ?

Якщо ти будуєшь, також, як кидаєшь ссилки, то будівник з тебе - таке собі

Може, почнешь качати не м"язи, а мізки
Щоб не істеріти на рівному місці
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:22

  freeze написав:Нет никакой проблемы. Возраст до 60. Вызываем по повестке. Ограничено годен, вызываем на ВЛК согласно новому закону перепроверить нет ли мошенничества. Перед этим начальник ДБР уделит минуту звонку начальнику ВЛК, чтобы дело было на контроле. Возьмёт ли начальник ВЛК взятку после такого звонка, сомневаюсь, имхо

Депутат уже сходил к СБУ, а СБУ к ТЦК. Журналист расследовавший коррупцию под присмотром 2х служб сопровождения получил повестку.
Но это другое, Фриз. Одесская область не выполняет план по мобилизации более чем вообще. Но номера и журналисты по звонку это и есть мобилизация, я верно усекла?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:22

pesikot была чудесная романтическая атмосфера, а ты навонял. Привычка?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:23

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Ну так ти нам не розказуєш, скільки бізнесів відкрив під час війни і по якій причині НЕ дійшов за ДВА РОКИ до ТЦК?

7 років сільської школи ніколи не дадуть збагнути, що дехто не те що не дійшов до ТЦК, а вже на третій день війни сидів у відділі кадрів діючої військової частини добровольцем на відміну від переляканого і успішно відловленого доляричка

Ну так буває

У нього претензії до тих, хто вже був в ТЦК, або є в ТЦК

І у нього немає жодних претензій, до тих, хто не був в ТЦК і навіть не збирається там бути, про що вони казали відкрито

Думаю, що це тема для дисертації. Інфи - море
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:24

  pesikot написав:
  Бетон написав:Да да да. У тебе все вкид.

https://platesmania.com/ua/nomer24216987

Може фейк, це ти?

І що ? Де докази ?

Якщо ти будуєшь, також, як кидаєшь ссилки, то будівник з тебе - таке собі

Може, почнешь качати не м"язи, а мізки
Щоб не істеріти на рівному місці

Правильно. Це фейк. І вкид.
І взагалі війни нема.
Це як буча у кацапів - фейк ф вкид.
Пів Києва бачить ці тесли і так.
Я видел эту Теслу своими глазами. Или ты будешь мне рассказывать, что ничего нет? Пхахаха
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:25

  vitaliiangel написав:pesikot была чудесная романтическая атмосфера, а ты навонял. Привычка?

Значит, я написал правду
pesikot
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  #<1 ... 75647565756675677568>
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