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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:27
detroytred написав:
Знімайте срочно кожанку.
Ну ви вже овсім ....
Ну це ж елементарний демагогічний прийом -- натягування загального на частный випадок.
Розжовувати треба?
Навсяк розжую, бо нема вже розумниці: мова про мене, вас, конкретний випадок, конкретних людей. Коли може статися будь-яка довжина життя.
І натягувати середнє по лікарні на конкретну палату...
Краще б смішили і далі. А так сумно вже якось. З отакими нецікаво...
І до речі, якщо ви там в кожанці в контррозвідці (навіщо в контррозвідці кожанки хз?)), то тим паче давайте вирішим швидко оте по 5 куо.
По блату від вас мене швидко перевірять (точніше перевірять чи збрехали ви) і крапка.
На досуге посчитайте сколько раз вы использовали слова "заканчивайете, потому что не интересно" и продолжали кропать много букв проявляя не интес дальше. До этого меня радовал так только один персонаж с желчью )
Коэффициент дожития это не среднее по палате. Актуарии очень его любят. Он даёт очень значительные прибыли, а не убытки страховым компаниям.
Востаннє редагувалось stm
в Нед 07 кві, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:28
stm написав:Но номера и журналисты по звонку это и есть мобилизация, я верно усекла?
В принципе усекли абсолютно верно, социальная справедливость есть важная составляющая часть мобилизации. Есть ли какой-то бычара безнаказанно будет ездить на Тесле с номерами ТЦК это минус в карму. А должен в карму быть плюс.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:31
Бетон написав:
Правильно. Це фейк. І вкид.
І взагалі війни нема.
Це як буча у кацапів - фейк ф вкид.
Пів Києва бачить ці тесли і так.
Я видел эту Теслу своими глазами. Или ты будешь мне рассказывать, что ничего нет? Пхахаха
40 лет, таскаешь штангу
Ума, как у 15-летнего подростка
И шутки такие же
PS. кстати, я у тебя в ЧС, а ты меня всё равно читаешь.
Так делают несформировавшиеся личности, которым очень больненко будет читать, что им прилетит в личные сообщения
Поэтому, они закрываются ЧС, но подглядывают
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 07 кві, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:33
pesikot
тема для дисертації. Інфи - море
Дисертація з 2-3 речень?)
«Хто чухає за вушком і називає «унікальний», той хороший. Такому в ТЦК не треба. Хто в очі правду насипає … «)))
Доречі про «борг перед державою, винен /не винен… , на мене не тратили..»
Є ще така неприємна річ, як діти загиблих військових, яких надалі утримує держава. Бо самі вони не заробляють, а їсти, вчитись треба. Тут хоча б це оці всі вумніки «меня учил ссср, а вклады сгорели» розуміють? Теж не треба на це платити податки ? Вони загинули не за домашніх хомʼяків, які державі нічого не винні?
Один скряжний персонаж взагалі казав, що «три лічинки - не привід не служити, хай сам іде їх захищати». Але якщо батька убʼють , то цей скряга готовий подвоїти сплату податків щоб утримувати цих 3-х ??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 кві, 2024 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:36
stm написав: detroytred написав:
Знімайте срочно кожанку.
Ну ви вже овсім ....
Ну це ж елементарний демагогічний прийом -- натягування загального на частный випадок.
Розжовувати треба?
Навсяк розжую, бо нема вже розумниці: мова про мене, вас, конкретний випадок, конкретних людей. Коли може статися будь-яка довжина життя.
І натягувати середнє по лікарні на конкретну палату...
Краще б смішили і далі. А так сумно вже якось. З отакими нецікаво...
І до речі, якщо ви там в кожанці в контррозвідці (навіщо в контррозвідці кожанки хз?)), то тим паче давайте вирішим швидко оте по 5 куо.
По блату від вас мене швидко перевірять (точніше перевірять чи збрехали ви) і крапка.
На досуге посчитайте сколько раз вы использовали слова "заканчивайете, потому что не интересно" и продолжали кропать много букв проявляя не интес дальше. До этого меня радовал так только один персонаж с желчью )
))
Знов елементарний демагогічний прийом - підміна предмету.
Підмінили на мій недолік. Ну нехай навіть є він. Кажу, що нецікаво, але кнопаю багато букв. І що?
Да дрібниця це... Стосується лише мене, моя слабкість саме стосовно цього.
Хоча в дійсності навіть і цього нема. Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.
Вам-то що????
Тільки не генерте наступний демагогічний прийом. Їх існує цілий довгий перелік.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:37
Примусову евакуацію північної частини харківського району планує оголосити ОВА
Синєгубов каже, що розглядатимуть питання евакуацію тих населених пунктів, які почати обстрілювати останнім часом, мова зайшла і про Богодухівський район.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:39
pesikot написав: Бетон написав:
Правильно. Це фейк. І вкид.
І взагалі війни нема.
Це як буча у кацапів - фейк ф вкид.
Пів Києва бачить ці тесли і так.
Я видел эту Теслу своими глазами. Или ты будешь мне рассказывать, что ничего нет? Пхахаха
40 лет, таскаешь штангу
Ума, как у 15-летнего подростка
И шутки такие же
PS. кстати, я у тебя в ЧС, а ты меня всё равно читаешь.
Так делают несформировавшиеся личности, которым очень больненко будет читать, что им прилетит в личные сообщения
Поэтому, они закрываются ЧС, но подглядывают
Класична підміна предмету.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:40
Hotab написав:pesikot
тема для дисертації. Інфи - море
Дисертація з 2-3 речень?)
«Хто чухає за вушком і називає «унікальний», той хороший. Такому в ТЦК не треба. Хто в очі правду насипає … «)))
Доречі про «борг перед державою, винен /не винен… , на мене не тратили..»
Є ще така неприємна річ, як діти загиблих військових, яких надалі утримує держава. Бо самі вони не заробляють, а їсти, вчитись треба. Тут хоча б це оці всі вумніки «меня учил ссср, а вклады сгорели» розуміють? Теж не треба на це платити податки ? Вони загинули не за домашніх хомʼяків, які державі нічого не винні?
Так все це і є інфо для дисертації
Тут навіть на декілька вистачить, якщо тему розвинути
тут вже парафія пана холява
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:41
detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог?
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»?? Досить вам вже з тими куртками)вас тому і тикають палкою, що ви смішно фиркаєте))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 кві, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 17:41
Бетон написав:
Примусову евакуацію північної частини харківського району планує оголосити ОВА
Синєгубов каже, що розглядатимуть питання евакуацію тих населених пунктів, які почати обстрілювати останнім часом, мова зайшла і про Богодухівський район.
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Давай посилання, штангіст
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