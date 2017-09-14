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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7565756675677568
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:43

  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

З козирів зайшов :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:48

  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

Серйозно - вже притомився і справи є.
Да і не дуже цікаво.
Цікаво, але не дуже, щоб розгорнуто обговорювати. Бо по таким питанням я вже знаю відповідь ---- правда в кожного своя...
Визначити пріоритети, критерії занадто складно, бо суб'єктивно.
За одними критеріями отримаємо один результат.
За іншими другий.
Комбінацій критеріїв теж немало.
А по одному -- це спрощення до втрати реалій.

І це вже було. Нічого нового не знайдемо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:53

  pesikot написав:
  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

З козирів зайшов :)

Це тобі здається.

Я не боюсь вийти на Віталліана або себе. Справа не в цьому.
Запросто це зроблю.
Але ж визнаю, що це один бік медалі. За одними критеріями.

Потім зроблю за іншими критеріями навпаки.

Це для мене очевидно...
Тому я вже сто раз питав: визначіть хоча б, що понад усе? Хоча б один критерій.
Щоб хоч щось було.
Нехай і неправильне...

Самі ж мовчите...
Тому у вас постійно оті демагогії, суміщення несумісного.

Веселіться он з СТМ.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:54

  pesikot написав:PS. кстати, я у тебя в ЧС, а ты меня всё равно читаешь.
Так делают несформировавшиеся личности, которым очень больненко будет читать, что им прилетит в личные сообщения
знаешь что в тебе прикалывает? ты почему то думаешь что с тобой хотят общаться. личные сообщения это как личная жизнь, в которой не все тебя хотят видеть. Загугли к каким шизотипическим расстройствам относится "нарушение границ". вот здесь есть http://surl.li/ccuo
Люди с расстройствами личности часто кажутся противоречивыми, странными и неприятными для окружающих (в т. ч. для врачей). Эти люди могут испытывать трудности при определении границ общения с другими людьми.

а по твоей логике, все кто не хочет с тобой общаться - несформировавшиеся личности.
vitaliiangel
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  #<1 ... 7565756675677568
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