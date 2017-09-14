Hotab написав:detroytred вас можна запросити в цікавий діалог? Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??
Hotab написав:detroytred вас можна запросити в цікавий діалог? Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??
Серйозно - вже притомився і справи є. Да і не дуже цікаво. Цікаво, але не дуже, щоб розгорнуто обговорювати. Бо по таким питанням я вже знаю відповідь ---- правда в кожного своя... Визначити пріоритети, критерії занадто складно, бо суб'єктивно. За одними критеріями отримаємо один результат. За іншими другий. Комбінацій критеріїв теж немало. А по одному -- це спрощення до втрати реалій.
Hotab написав:detroytred вас можна запросити в цікавий діалог? Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??
З козирів зайшов
Це тобі здається.
Я не боюсь вийти на Віталліана або себе. Справа не в цьому. Запросто це зроблю. Але ж визнаю, що це один бік медалі. За одними критеріями.
Потім зроблю за іншими критеріями навпаки.
Це для мене очевидно... Тому я вже сто раз питав: визначіть хоча б, що понад усе? Хоча б один критерій. Щоб хоч щось було. Нехай і неправильне...
Самі ж мовчите... Тому у вас постійно оті демагогії, суміщення несумісного.
pesikot написав:PS. кстати, я у тебя в ЧС, а ты меня всё равно читаешь. Так делают несформировавшиеся личности, которым очень больненко будет читать, что им прилетит в личные сообщения
знаешь что в тебе прикалывает? ты почему то думаешь что с тобой хотят общаться. личные сообщения это как личная жизнь, в которой не все тебя хотят видеть. Загугли к каким шизотипическим расстройствам относится "нарушение границ". вот здесь есть http://surl.li/ccuo
Люди с расстройствами личности часто кажутся противоречивыми, странными и неприятными для окружающих (в т. ч. для врачей). Эти люди могут испытывать трудности при определении границ общения с другими людьми.
а по твоей логике, все кто не хочет с тобой общаться - несформировавшиеся личности.