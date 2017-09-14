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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75667567756875697570>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:43

  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

З козирів зайшов :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:48

  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

Серйозно - вже притомився і справи є.
Да і не дуже цікаво.
Цікаво, але не дуже, щоб розгорнуто обговорювати. Бо по таким питанням я вже знаю відповідь ---- правда в кожного своя...
Визначити пріоритети, критерії занадто складно, бо суб'єктивно.
За одними критеріями отримаємо один результат.
За іншими другий.
Комбінацій критеріїв теж немало.
А по одному -- це спрощення до втрати реалій.

І це вже було. Нічого нового не знайдемо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:53

  pesikot написав:
  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

З козирів зайшов :)

Це тобі здається.

Я не боюсь вийти на Віталліана або себе. Справа не в цьому.
Запросто це зроблю.
Але ж визнаю, що це один бік медалі. За одними критеріями.

Потім зроблю за іншими критеріями навпаки.

Це для мене очевидно...
Тому я вже сто раз питав: визначіть хоча б, що понад усе? Хоча б один критерій.
Щоб хоч щось було.
Нехай і неправильне...

Самі ж мовчите...
Тому у вас постійно оті демагогії, суміщення несумісного.

Веселіться он з СТМ.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 17:54

  pesikot написав:PS. кстати, я у тебя в ЧС, а ты меня всё равно читаешь.
Так делают несформировавшиеся личности, которым очень больненко будет читать, что им прилетит в личные сообщения
знаешь что в тебе прикалывает? ты почему то думаешь что с тобой хотят общаться. личные сообщения это как личная жизнь, в которой не все тебя хотят видеть. Загугли к каким шизотипическим расстройствам относится "нарушение границ". вот здесь есть http://surl.li/ccuo
Люди с расстройствами личности часто кажутся противоречивыми, странными и неприятными для окружающих (в т. ч. для врачей). Эти люди могут испытывать трудности при определении границ общения с другими людьми.

а по твоей логике, все кто не хочет с тобой общаться - несформировавшиеся личности.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:02

  detroytred написав:
Кажу, що нецікаво, але кнопаю багато букв. І що?

Розводите срачі на форумі

  detroytred написав: Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.

Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик
  detroytred написав: Вам-то що????

Доводиться читати й блювати((

ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму :D
fler
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:02

  Бетон написав:
Може фейк, це ти?

Батон тикай комусь іншому.
Хто такий номер пропустив я не знаю.
Тільки де їх багато я так і не поняв, може в голові багато голосів було?
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 07 кві, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:02

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:PS. кстати, я у тебя в ЧС, а ты меня всё равно читаешь.
Так делают несформировавшиеся личности, которым очень больненко будет читать, что им прилетит в личные сообщения
знаешь что в тебе прикалывает? ты почему то думаешь что с тобой хотят общаться. личные сообщения это как личная жизнь, в которой не все тебя хотят видеть. Загугли к каким шизотипическим расстройствам относится "нарушение границ". вот здесь есть http://surl.li/ccuo
Люди с расстройствами личности часто кажутся противоречивыми, странными и неприятными для окружающих (в т. ч. для врачей). Эти люди могут испытывать трудности при определении границ общения с другими людьми.

а по твоей логике, все кто не хочет с тобой общаться - несформировавшиеся личности.

По моей логике, не хочешь общаться со мной - не общайся
Занеси меня в ЧС и заткнись

Но нет
Ты и тебе подобные, продолжают общаться со мной, зачем тогда меня в ЧС заносил ?

Вы боитесь получить в личку то, чем вы являетесь, на самом деле

И, неважно, получаете вы это в личку или нет, вы уже боитесь заранее

"Знає кицька, чиє м"ясо з"їла"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:04

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred
вас можна запросити в цікавий діалог? :D
Ви 100% бюджетник були і є (зараз пенсія). Звідки мають взятись гроші для вас, якщо людина каже «я нічого нікому не винна, інститут платний був, аналізи платні і тд)»??

Серйозно - вже притомився і справи є.
Да і не дуже цікаво.
Цікаво, але не дуже, щоб розгорнуто обговорювати. Бо по таким питанням я вже знаю відповідь ---- правда в кожного своя...
Визначити пріоритети, критерії занадто складно, бо суб'єктивно.
За одними критеріями отримаємо один результат.
За іншими другий.
Комбінацій критеріїв теж немало.
А по одному -- це спрощення до втрати реалій.

І це вже було. Нічого нового не знайдемо.

Столь фактически обоснованного без капли демагогии текста от вас давно не было, но это не точно. Точнее может и был, но я прям и не помню. Неопределенность повисла в воздухе. Но мне то ничего, вы ж Хотабу ответ кнопали. А мне не интересно.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:07

  pesikot написав:
  Бетон написав:Примусову евакуацію північної частини харківського району планує оголосити ОВА

Синєгубов каже, що розглядатимуть питання евакуацію тих населених пунктів, які почати обстрілювати останнім часом, мова зайшла і про Богодухівський район.

Давай посилання, штангіст

Скоро будет на всех каналах. Вы не заметили что там ракеты летят, потом тишина, ждут пока приедут скорые и спасатели и запускают ещё 2-3 ракеты. В Запорожье схожая тактика.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:08

  stm написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Примусову евакуацію північної частини харківського району планує оголосити ОВА

Синєгубов каже, що розглядатимуть питання евакуацію тих населених пунктів, які почати обстрілювати останнім часом, мова зайшла і про Богодухівський район.

Давай посилання, штангіст

Скоро будет на всех каналах. Вы не заметили что там ракеты летят, потом тишина, ждут пока приедут скорые и спасатели и запускают ещё 2-3 ракеты. В Запорожье схожая тактика.

А навіщо ви мені вже це розказуете ?
Я все це знаю

А от до Бетона у мене є питання
pesikot
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  #<1 ... 75667567756875697570>
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