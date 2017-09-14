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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7567756875697570>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

WP дізнався, як Трамп хоче зупинити війну. Україна нібито має поступитися Кримом та Донбасом
За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.

Експрезидент США нібито заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.


От і весь план Трампа - віддайте Росії терріторії, а ми вас, може, якось, колись, захистимо

Я про це давно писав
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:41

  vitaliiangel написав:mephala надо дождаться публикации этой новости в известных сми.

є вже.
На Одещині люди у військовій формі затримали 14-річного підлітка: у ТЦК обіцяють провести перевірку

проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.

десь було написано, що хлопчина чинив опір. комусь це не сподобалося. коли зрозуміли, що втрапили в халепу, спробували вирішати як вміють - кінці у воду, хлопчину звільнили - хоча знову ж таки по хамські - незрозуміло де.

подивимось на висновки. такі випадки звісно кидають шальки на терези тих, хто каже про незаконність дій ТЦК.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.

100% згідний, але виникає проблема, що зловживати починають ті, кого наділяють правами боротися зі зловживаннями...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как СБУшник зарабатывал на закупках "Укрзализныци"
Офицера подозревают в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для предприятия.

Задержание офицера СБУ Шило доя них тоже фейк.

Для них всё фейк, что не сказано в методичках.

Сегодня враг это тот, кто видел беспредел, а не его источник.

Прямо как принцип неопределённости- положение электрона неизвестно, пока его не измерили
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.

100% згідний, але виникає проблема, що зловживати починають ті, кого наділяють правами боротися зі зловживаннями...

це загальна проблема, є в кожній країни. тому є відповідальність таких осіб - зазвичай вона підвищена. є інструменти контролю. нам ще треба багато чого зробити в цьому напрямку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:53

  fler написав:
  detroytred написав:
Кажу, що нецікаво, але кнопаю багато букв. І що?

Розводите срачі на форумі

  detroytred написав: Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.

Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик
  detroytred написав: Вам-то що????

Доводиться читати й блювати((

ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму :D

Звиняйте, але мені теж досі хочеться блювати. Після вашого неунилого фото на аватарці в труселях. Але ж я не наголошував на весь форум про це.
Про свої почуття.
Так чому ви голосите-то?
(Це жартівливе алаверди. Про блювати, а не про фото. Зображення на фото насправді клас).

Рішення вранці було піти не з форуму, а на перерву, але не зрослось.
Без вигадок от ніяк...

Терпіли-терпіли, не підключалися до цькування Детройта, але увага парубків останнім часом до СТМ не дала спокою?
Теж вирішили блєснути?

Ще раз: Детройт не розводить срачів, він відповідає.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 18:58

  detroytred написав:Звиняйте, але мені теж досі хочеться блювати. Після вашої фото на аватарці в труселях. Але ж я не наголошував на весь форум про це.
не может флер такое фото выложить. она очень воспитанная и культурная.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:10

  detroytred написав:...
Ще раз: Детройт не розводить срачів, він відповідає.

"я не упал, меня уронили! (с) :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:10

  Shaman написав:
  detroytred написав:...
Ще раз: Детройт не розводить срачів, він відповідає.

"я не упал, меня уронили! (с) :lol:

В точку.

Сорян, забираю увагу дам. І нарцисом мене звала; і через блювоту, але читає.
Самостверджується панянка.

Веселе шоу - *Пни Детройта*.
Але я все рівно, по-їхньому, унылый.
Куди веселіше-то? Вже і так, і етак.
Зтанцювати чи що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:19

  pesikot написав:WP дізнався, як Трамп хоче зупинити війну. Україна нібито має поступитися Кримом та Донбасом
За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.

Експрезидент США нібито заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.


От і весь план Трампа - віддайте Росії терріторії, а ми вас, може, якось, колись, захистимо

Я про це давно писав

А що в когось є ілюзії що Україна військовим шляхом зможе повернути Крим і Донбас ?
Шанс був у 2022 але ризик був не прийнятним..
Залужний планував 2022 року розірвати «сухопутний коридор» та ізолювати війська РФ у Криму – ЗМІ
На думку військових США, «провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними», що могло призвести до стратегічної поразки.

У зв'язку з цим, як пише автор, США підштовхнули Україну зосередитись на іншій меті для свого південного контрнаступу – Херсоні.

Як розповів журналісту високопосадовець Пентагону, Залужний виступав проти такого рішення і стверджував, що Україна «має наступати там, де має, а не там, де може».

«Залужний хотів у 2022 році здійснити наступ із високим ризиком та високою винагородою. Однак цього так і не сталося, і неможливо знати напевно, як би це могло закінчитися», – додає кореспондент.
https://ua.krymr.com/a/news-krym-zaluzh ... 68241.html
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