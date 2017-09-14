За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.
Експрезидент США нібито заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.
От і весь план Трампа - віддайте Росії терріторії, а ми вас, може, якось, колись, захистимо
проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.
десь було написано, що хлопчина чинив опір. комусь це не сподобалося. коли зрозуміли, що втрапили в халепу, спробували вирішати як вміють - кінці у воду, хлопчину звільнили - хоча знову ж таки по хамські - незрозуміло де.
подивимось на висновки. такі випадки звісно кидають шальки на терези тих, хто каже про незаконність дій ТЦК.
Shaman написав:проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.
100% згідний, але виникає проблема, що зловживати починають ті, кого наділяють правами боротися зі зловживаннями...
Shaman написав:проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.
100% згідний, але виникає проблема, що зловживати починають ті, кого наділяють правами боротися зі зловживаннями...
це загальна проблема, є в кожній країни. тому є відповідальність таких осіб - зазвичай вона підвищена. є інструменти контролю. нам ще треба багато чого зробити в цьому напрямку.
detroytred написав: Кажу, що нецікаво, але кнопаю багато букв. І що?
Розводите срачі на форумі
detroytred написав: Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.
Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик
detroytred написав: Вам-то що????
Доводиться читати й блювати((
ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму
Звиняйте, але мені теж досі хочеться блювати. Після вашого неунилого фото на аватарці в труселях. Але ж я не наголошував на весь форум про це. Про свої почуття. Так чому ви голосите-то? (Це жартівливе алаверди. Про блювати, а не про фото. Зображення на фото насправді клас).
Рішення вранці було піти не з форуму, а на перерву, але не зрослось. Без вигадок от ніяк...
Терпіли-терпіли, не підключалися до цькування Детройта, але увага парубків останнім часом до СТМ не дала спокою? Теж вирішили блєснути?
Ще раз: Детройт не розводить срачів, він відповідає.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 19:07, всього редагувалось 2 разів.
За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.
Експрезидент США нібито заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.
От і весь план Трампа - віддайте Росії терріторії, а ми вас, може, якось, колись, захистимо
Я про це давно писав
А що в когось є ілюзії що Україна військовим шляхом зможе повернути Крим і Донбас ? Шанс був у 2022 але ризик був не прийнятним.. Залужний планував 2022 року розірвати «сухопутний коридор» та ізолювати війська РФ у Криму – ЗМІ На думку військових США, «провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними», що могло призвести до стратегічної поразки.
У зв'язку з цим, як пише автор, США підштовхнули Україну зосередитись на іншій меті для свого південного контрнаступу – Херсоні.
Як розповів журналісту високопосадовець Пентагону, Залужний виступав проти такого рішення і стверджував, що Україна «має наступати там, де має, а не там, де може».