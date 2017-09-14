За перші два місяці 2024- го вже розпочато 4690 проваджень у зв'язку з самовільним залишенням військової частини. Юристи кажуть: якби всіх, хто йде в “самоволку”, відправляли за грати, то тюрми були б переповнені.



Причини самовільного залишення військової частини різні. Та чи всі, кого недорахувалися на шикуванні, справді замінюють військову форму на тюремну? Ось декілька історій.



Володимирові Іванчуку на початку 2022 року ледве вдалося вирватись з тимчасово окупованої території Донбасу. 24-річний хлопець не став ховатися від служби, як більшість його земляків-переселенців. Записався добровольцем у територіальну оборону, а згодом перевівся у десантно-штурмову бригаду й попросився на передову.



“Майже півтора року постійно перебуваю на нулі і жодного разу не був у відпустці, — каже співрозмовник. — Удома на мене чекає молода дружина, за якою дуже засумував. Але у відпустці мені відмовили. Та й кохану, яка хотіла мене провідати, у зону бойових дій не пустили”.



Солдат написав рапорт на звільнення з військової служби, позаяк має на утриманні трьох малолітніх дітей: двох — від попереднього шлюбу й одну — від теперішнього. Попри законні підстави для звільнення, у задоволенні рапорту йому відмовили. Відтак чоловік самовільно покинув військову частину, щоб провідати дружину. Сподівався за два дні повернутися.



“Але так сталося, що після приїзду додому потрапив у лікарню, пролежав два тижні, і тепер проти мене відкрили кримінальне провадження за ““самоволку”, — продовжує свою розповідь Володимир. — Коли моя адвокатка зв’язалася з юристом військової частини, той сказав, що на передовій катастрофічно не вистачає бійців, тому вище командування наказало нікого не відпускати, навіть якщо на те є законні підстави”. Чи опиниться на лаві підсудних Володимир Іванчук, залежить від слідчих.



40-річний Василь Прощук безперервно захищає Україну з 2014 року. З бюрократією в українській армії стикнувся під час участі в АТО, коли в 2016 році не отримував належних виплат та не міг добитися статусу учасника бойових дій. Ці проблеми вдалося розв’язати лише після залучення юристів. Від початку повномасштабної війни боєць постійно перебуває на передовій — копає окопи, займається евакуацією тяжкопоранених та загиблих.



“Ледь не щодня доводиться вивозити тіла наших загиблих захисників. А скільки відірваних рук та ніг валяється на полях! Нерви не витримують такого психологічного навантаження, — каже боєць. — Ночами не сплю, постійно болить голова. Декілька разів звертався до медика, а він дає лише валеріанку. Написав рапорт командиру на відпустку, щоб хоча на декілька днів відійти від цих жахіть, але той не погодив. Тому й пішов у “самоволку”. Тепер, напевне, будуть судити”.



29-річний боєць Степан Мельник пішов добровольцем на фронт. Дістав поранення під час бойових дій в Ізюмі. Лежав у шпиталі. А коли повернувся у військову частину, на службу не пустили. З’ясувалося, що його прізвище внесли у звіти чомусь не як пораненого бійця, а як такого, що самовільно покинув службу. Командири відсахнулися, мовляв, якщо пішов у “самоволку”, то нам більше не потрібний, нехай тобою займаються правоохоронці.



“Майже рік судився з військовою частиною, сидів удома без жодних засобів для існування. Але таки добився свого. Кримінальне провадження за “самоволку” закрили. Нещодавно мене поновили на службі з виплатою майже пів мільйона гривень компенсації за вимушений прогул”, — каже Степан Мельник.



— За неофіційними даними, тих, хто пішов у “самоволку”, не 16 тисяч, а понад 100 тисяч, — зауважує Роман Лихачов, адвокат громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини. — На зростання кількості випадків самовільного залишення військової частини вплинуло декілька факторів. У 2022 році на фронт в основному пішли добровольці, а вони вдаються до “самоволки” набагато рідше, ніж ті, кого мобілізували примусово. По-друге, люди, котрі перебувають на фронті понад два роки, вже морально та фізично втомилися і це дається взнаки. Також вплинуло зменшення грошового забезпечення військових, які служать у тилу. Плюс зросла інтенсивність бойових дій. Крім того, слід врахувати, що з початку війни чисельність армії зросла майже в чотири рази. Тому й маємо таку картину.



