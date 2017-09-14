«За даними джерела УП, з’явились уточнені дані щодо удару українських безпілотників ГУР по військовому аеродрому в російському Єйську. Згідно з ними, 5 квітня аеродром атакували українські БПЛА. В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200. Також знищено дизельну підстанцію аеропорту», - йдеться в повідомленні. https://ua.news/ua/war-vs-rf/rozvidka-d ... u-v-yejsku
За перші два місяці 2024- го вже розпочато 4690 проваджень у зв'язку з самовільним залишенням військової частини. Юристи кажуть: якби всіх, хто йде в “самоволку”, відправляли за грати, то тюрми були б переповнені.
Причини самовільного залишення військової частини різні. Та чи всі, кого недорахувалися на шикуванні, справді замінюють військову форму на тюремну? Ось декілька історій.
Володимирові Іванчуку на початку 2022 року ледве вдалося вирватись з тимчасово окупованої території Донбасу. 24-річний хлопець не став ховатися від служби, як більшість його земляків-переселенців. Записався добровольцем у територіальну оборону, а згодом перевівся у десантно-штурмову бригаду й попросився на передову.
“Майже півтора року постійно перебуваю на нулі і жодного разу не був у відпустці, — каже співрозмовник. — Удома на мене чекає молода дружина, за якою дуже засумував. Але у відпустці мені відмовили. Та й кохану, яка хотіла мене провідати, у зону бойових дій не пустили”.
Солдат написав рапорт на звільнення з військової служби, позаяк має на утриманні трьох малолітніх дітей: двох — від попереднього шлюбу й одну — від теперішнього. Попри законні підстави для звільнення, у задоволенні рапорту йому відмовили. Відтак чоловік самовільно покинув військову частину, щоб провідати дружину. Сподівався за два дні повернутися.
“Але так сталося, що після приїзду додому потрапив у лікарню, пролежав два тижні, і тепер проти мене відкрили кримінальне провадження за ““самоволку”, — продовжує свою розповідь Володимир. — Коли моя адвокатка зв’язалася з юристом військової частини, той сказав, що на передовій катастрофічно не вистачає бійців, тому вище командування наказало нікого не відпускати, навіть якщо на те є законні підстави”. Чи опиниться на лаві підсудних Володимир Іванчук, залежить від слідчих.
40-річний Василь Прощук безперервно захищає Україну з 2014 року. З бюрократією в українській армії стикнувся під час участі в АТО, коли в 2016 році не отримував належних виплат та не міг добитися статусу учасника бойових дій. Ці проблеми вдалося розв’язати лише після залучення юристів. Від початку повномасштабної війни боєць постійно перебуває на передовій — копає окопи, займається евакуацією тяжкопоранених та загиблих.
“Ледь не щодня доводиться вивозити тіла наших загиблих захисників. А скільки відірваних рук та ніг валяється на полях! Нерви не витримують такого психологічного навантаження, — каже боєць. — Ночами не сплю, постійно болить голова. Декілька разів звертався до медика, а він дає лише валеріанку. Написав рапорт командиру на відпустку, щоб хоча на декілька днів відійти від цих жахіть, але той не погодив. Тому й пішов у “самоволку”. Тепер, напевне, будуть судити”.
29-річний боєць Степан Мельник пішов добровольцем на фронт. Дістав поранення під час бойових дій в Ізюмі. Лежав у шпиталі. А коли повернувся у військову частину, на службу не пустили. З’ясувалося, що його прізвище внесли у звіти чомусь не як пораненого бійця, а як такого, що самовільно покинув службу. Командири відсахнулися, мовляв, якщо пішов у “самоволку”, то нам більше не потрібний, нехай тобою займаються правоохоронці.
“Майже рік судився з військовою частиною, сидів удома без жодних засобів для існування. Але таки добився свого. Кримінальне провадження за “самоволку” закрили. Нещодавно мене поновили на службі з виплатою майже пів мільйона гривень компенсації за вимушений прогул”, — каже Степан Мельник.
— За неофіційними даними, тих, хто пішов у “самоволку”, не 16 тисяч, а понад 100 тисяч, — зауважує Роман Лихачов, адвокат громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини. — На зростання кількості випадків самовільного залишення військової частини вплинуло декілька факторів. У 2022 році на фронт в основному пішли добровольці, а вони вдаються до “самоволки” набагато рідше, ніж ті, кого мобілізували примусово. По-друге, люди, котрі перебувають на фронті понад два роки, вже морально та фізично втомилися і це дається взнаки. Також вплинуло зменшення грошового забезпечення військових, які служать у тилу. Плюс зросла інтенсивність бойових дій. Крім того, слід врахувати, що з початку війни чисельність армії зросла майже в чотири рази. Тому й маємо таку картину.
Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде припустив, що у довгостроковій перспективі можливе введення військ в Україну. Водночас зауважив, що нині такі плани не обговорюють.
Ейде пояснив, що тема потенційного відправлення західних військ в Україну стосувалася переважно питання підтримки, навчання, радників тощо.
Нині ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Однак, з іншого боку, у довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати, – заявив міністр.
Він запевнив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, аби Сили оборони досягли успіху, тоді як Росія зазнала поразки. Попри це, звісно, бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, позаяк це може призвести до Третьої світової війни. https://bukvy.org/u-norvegiyi-ne-vyklyu ... -ukrayini/
katso написав:В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в бус. ... Тлг "Страна"
unicdima, оце і є розпосюдження російскої пропаганди
Дивишься, хто цитує срана.юа, значит розповсюджує брехню
Брехню? Значит этого не было? А одесский ТЦк начал проверку по факту прочтения статьи в Страна.уа ?https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid02m3YKgYZsx2uKBLpGLQMydVhL2dnHuYLn25eSyEZPaf7JbAHXJoUpb9QxyHzfPjXgl
Ukrainian написав:Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде припустив, що у довгостроковій перспективі можливе введення військ в Україну. Водночас зауважив, що нині такі плани не обговорюють.
Ейде пояснив, що тема потенційного відправлення західних військ в Україну стосувалася переважно питання підтримки, навчання, радників тощо.
Нині ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Однак, з іншого боку, у довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати, – заявив міністр.
Він запевнив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, аби Сили оборони досягли успіху, тоді як Росія зазнала поразки. Попри це, звісно, бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, позаяк це може призвести до Третьої світової війни. https://bukvy.org/u-norvegiyi-ne-vyklyu ... -ukrayini/
Сучасний світ. Матриця.
Можливо, але плани (навіть) не обговорюють. Хочуть..., але бажання немає.
Обирай, яку пігулку вибереш - синю чи білу (точно кольори вже не пам'ятаю).
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 19:38, всього редагувалось 1 раз.
За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.
Експрезидент США нібито заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.
От і весь план Трампа - віддайте Росії терріторії, а ми вас, може, якось, колись, захистимо
Я про це давно писав
А що в когось є ілюзії що Україна військовим шляхом зможе повернути Крим і Донбас ? ...
ви коли задаєте такі риторичні питання, то завжди кажіть про умови. якщо на поточних умовах то важко. а якщо нададуть F-16, й ми влаштуємо їм сушкопад? а якщо їм ІДІЛ вже десятий Крокус Сіті зробить?
в серпні 2022 теж про Харківську область ніхто не думав, а тут раптом.
у Раші великий запас міцності, але глиняні ноги ніхто не відміняв. де й коли вони можуть надорватися вгадати важко. але те, що в них дуже багато вузьких місць - це факт. недавній теракт лише наочно це демонструє. не переоцінюйте Рашу, там вже накопичена критична маса проблем.
Фантастика. Навіть по мінімуму 25 на 6 це 150 млрд дол плюс ракети та запчастини. На хвилинку США допомогу у 60 млрд уже півроку жують
Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи", - сказав Зеленський.