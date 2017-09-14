RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 756775687569757075717572>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:39

Фантастика. Навіть по мінімуму 25 на 6 це 150 млрд дол плюс ракети та запчастини. На хвилинку США допомогу у 60 млрд уже півроку жують

Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи", - сказав Зеленський.


© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/schob ... #gsc.tab=0

Вартість однієї батареї Patriot — близько $1 млрд, вартість запуску однієї ракети — близько $3 млн.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11843
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:45

  katso написав:
  pesikot написав:
  katso написав:В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в бус. 
...
Тлг "Страна"

unicdima, оце і є розпосюдження російскої пропаганди

Дивишься, хто цитує срана.юа, значит розповсюджує брехню



Брехню? Значит этого не было? А одесский ТЦк начал проверку по факту прочтения статьи в Страна.уа ?https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid02m3YKgYZsx2uKBLpGLQMydVhL2dnHuYLn25eSyEZPaf7JbAHXJoUpb9QxyHzfPjXgl

И правоохранители дело открыли тоже после прочтения российских нарративив? https://news.online.ua/odeskii-tck-rozp ... ni-876328/

тебе же объяснили, что ты российкое поддувало

Тебе бы промолчать, но ты подтвердил, что ты российкое поддувало
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9455
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:49

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:mephala надо дождаться публикации этой новости в известных сми.

є вже.
На Одещині люди у військовій формі затримали 14-річного підлітка: у ТЦК обіцяють провести перевірку

проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.


Так собственно и весь вопрос в ответственности. Когда студентов побили на Майдане- первое же требование было - отставка министра МВД. И оно было правильным -он же набирал командиров командиров этих мусоров и проверял их профессиональные и человеческие качества, и управлял системой контролировавшей не сошли ли они еще с ума в своей безграничной власти над гражданскими, не так ли? Так и тут - кто главный над этими ТЦК, сколько надо еще случаев беспредела ТЦК чтоб понять что вопрос выше чем "ну просто переборщили" и кто именно завалил мобилизацию такими действиями, нанеся вред обороноспособности страны?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 19:51

  Shaman написав:ви коли задаєте такі риторичні питання, то завжди кажіть про умови. якщо на поточних умовах то важко. а якщо нададуть F-16, й ми влаштуємо їм сушкопад? а якщо їм ІДІЛ вже десятий Крокус Сіті зробить?

в серпні 2022 теж про Харківську область ніхто не думав, а тут раптом.

у Раші великий запас міцності, але глиняні ноги ніхто не відміняв. де й коли вони можуть надорватися вгадати важко. але те, що в них дуже багато вузьких місць - це факт. недавній теракт лише наочно це демонструє. не переоцінюйте Рашу, там вже накопичена критична маса проблем.

Хороший детальний. огляд по літаках. Хоча і оптимістичний.
F-16 для України. Оцінка нових можливостей і проблематики.
https://drukarnia.com.ua/articles/f-16- ... tiki-IKItA
Свіжіше
КАБ — найнебезпечніша зброя у війні в Україні: навіть винищувачі F-16 не панацея, — Forbes

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/635 ... eya-forbes
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11843
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 20:09

  Xenon написав:
❗️ТЦК «запакували» 14-річного підлітка!

На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник.
А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.

Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

https://bessarabiainform.com/2024/04/u- ... tka-v-bus/

В тг теж була така новина, нічого дивного - умовно не було на кого замінити,щоб день не проходив в нуль
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16362
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 20:53

  katso написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:mephala надо дождаться публикации этой новости в известных сми.

є вже.
На Одещині люди у військовій формі затримали 14-річного підлітка: у ТЦК обіцяють провести перевірку

проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.


Так собственно и весь вопрос в ответственности. Когда студентов побили на Майдане- первое же требование было - отставка министра МВД. И оно было правильным -он же набирал командиров командиров этих мусоров и проверял их профессиональные и человеческие качества, и управлял системой контролировавшей не сошли ли они еще с ума в своей безграничной власти над гражданскими, не так ли? Так и тут - кто главный над этими ТЦК, сколько надо еще случаев беспредела ТЦК чтоб понять что вопрос выше чем "ну просто переборщили" и кто именно завалил мобилизацию такими действиями, нанеся вред обороноспособности страны?

Бєспрєдєл існує лише в маразмі пропагандонів які працюють на Росію. Всі випадки з ТЦК виявилися перебреханими виродками які займаються зривом мобілізації.
Впевнений на 100% що і в цьому випадку перебрехали все.
Били прикладами по спині але синяки за три дні пройшли :mrgreen: бугага
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2704
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:00

  unicdima написав:Впевнений на 100% що і в цьому випадку перебрехали все.


наполеоны с бонапартами тоже 100% уверены. :wink:
mephala
 
Повідомлень: 9094
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:12

  fler написав:
  detroytred написав:
Кажу, що нецікаво, але кнопаю багато букв. І що?

Розводите срачі на форумі

  detroytred написав: Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.

Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик
  detroytred написав: Вам-то що????

Доводиться читати й блювати((

ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму :D

Мабуть це жарт, що оце висить, а моєї відповіді на оце нема.

Тому кратко:
- ви виставляєте своє фото в труселях і пофіг, що "доводиться читати (дивитись) і блювати" (жарт. Фото клас);
да ще нарцис у вас я, а не ви;
- Детройт не "розводить срачі на форумі", а відповідає на отакі закиди;
- не перебріхуйти. Зранку я сказав, що піду на перерву. А не піду з форуму.

Це факти. А не ваші вигадки.
З яких видно хто тошнотік.
Прикольні у вас засоби досягнення своєї мети))
А сама мета ще прикольніша. Доктор наук))
В захисті аргументи мабуть теж були отакі?!
detroytred
 
Повідомлень: 28064
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:25

detroytred
Вас-то інколи-то так-то багато-то…
І-то читати-то важко-то…
Hotab
 
Повідомлень: 11691
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2206 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:28

  Hotab написав:detroytred
Вас-то інколи-то так-то багато-то…
І-то читати-то важко-то…

Просте питання: я чіпав Флер? І де я щось вигадав у відповіді їй?

Не мене багато, а бажаючих попинати мене багато. Приходиться отак фактами хотєлки зі стелі спростовувати. Весело ж? Про труселя. Не унило. Чи не пам'ятаєте оте?

Впорався без -то. Усе для вас. Полегшити важке читання. Як ще кому догодити?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28064
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 756775687569757075717572>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 20304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 180997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 600578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2307)
07.04.2024 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.