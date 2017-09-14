Фантастика. Навіть по мінімуму 25 на 6 це 150 млрд дол плюс ракети та запчастини. На хвилинку США допомогу у 60 млрд уже півроку жують
Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи", - сказав Зеленський.
katso написав:В Измаильском районе сотрудники ТЦК, вероятно, пытались мобилизовать 14-летнего. Они жестоко задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали подростка в бус. ... Тлг "Страна"
unicdima, оце і є розпосюдження російскої пропаганди
Дивишься, хто цитує срана.юа, значит розповсюджує брехню
Брехню? Значит этого не было? А одесский ТЦк начал проверку по факту прочтения статьи в Страна.уа ?https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid02m3YKgYZsx2uKBLpGLQMydVhL2dnHuYLn25eSyEZPaf7JbAHXJoUpb9QxyHzfPjXgl
проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.
Так собственно и весь вопрос в ответственности. Когда студентов побили на Майдане- первое же требование было - отставка министра МВД. И оно было правильным -он же набирал командиров командиров этих мусоров и проверял их профессиональные и человеческие качества, и управлял системой контролировавшей не сошли ли они еще с ума в своей безграничной власти над гражданскими, не так ли? Так и тут - кто главный над этими ТЦК, сколько надо еще случаев беспредела ТЦК чтоб понять что вопрос выше чем "ну просто переборщили" и кто именно завалил мобилизацию такими действиями, нанеся вред обороноспособности страны?
Shaman написав:ви коли задаєте такі риторичні питання, то завжди кажіть про умови. якщо на поточних умовах то важко. а якщо нададуть F-16, й ми влаштуємо їм сушкопад? а якщо їм ІДІЛ вже десятий Крокус Сіті зробить?
в серпні 2022 теж про Харківську область ніхто не думав, а тут раптом.
у Раші великий запас міцності, але глиняні ноги ніхто не відміняв. де й коли вони можуть надорватися вгадати важко. але те, що в них дуже багато вузьких місць - це факт. недавній теракт лише наочно це демонструє. не переоцінюйте Рашу, там вже накопичена критична маса проблем.
Хороший детальний. огляд по літаках. Хоча і оптимістичний. F-16 для України. Оцінка нових можливостей і проблематики. https://drukarnia.com.ua/articles/f-16- ... tiki-IKItA Свіжіше КАБ — найнебезпечніша зброя у війні в Україні: навіть винищувачі F-16 не панацея, — Forbes
На Одещині четверо чоловіків у військовій формі «запакували» 14-річного підлітка в мікроавтобус, повідомив місцевий чиновник. А коли нападники дізналися вік хлопця, вони відпустили його прямо на трасі.
Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.
проблема, що коли дехто, отримавши владу, починає нею зловживати - вона є всюди. це не підстава забирати цю владу в інших, але люди мають розуміти, що вони теж несуть відповідальність за свої дії.
Так собственно и весь вопрос в ответственности. Когда студентов побили на Майдане- первое же требование было - отставка министра МВД. И оно было правильным -он же набирал командиров командиров этих мусоров и проверял их профессиональные и человеческие качества, и управлял системой контролировавшей не сошли ли они еще с ума в своей безграничной власти над гражданскими, не так ли? Так и тут - кто главный над этими ТЦК, сколько надо еще случаев беспредела ТЦК чтоб понять что вопрос выше чем "ну просто переборщили" и кто именно завалил мобилизацию такими действиями, нанеся вред обороноспособности страны?
Бєспрєдєл існує лише в маразмі пропагандонів які працюють на Росію. Всі випадки з ТЦК виявилися перебреханими виродками які займаються зривом мобілізації. Впевнений на 100% що і в цьому випадку перебрехали все. Били прикладами по спині але синяки за три дні пройшли бугага
detroytred написав: Кажу, що нецікаво, але кнопаю багато букв. І що?
Розводите срачі на форумі
detroytred написав: Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.
Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик
detroytred написав: Вам-то що????
Доводиться читати й блювати((
ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму
Мабуть це жарт, що оце висить, а моєї відповіді на оце нема.
Тому кратко: - ви виставляєте своє фото в труселях і пофіг, що "доводиться читати (дивитись) і блювати" (жарт. Фото клас); да ще нарцис у вас я, а не ви; - Детройт не "розводить срачі на форумі", а відповідає на отакі закиди; - не перебріхуйти. Зранку я сказав, що піду на перерву. А не піду з форуму.
Це факти. А не ваші вигадки. З яких видно хто тошнотік. Прикольні у вас засоби досягнення своєї мети)) А сама мета ще прикольніша. Доктор наук)) В захисті аргументи мабуть теж були отакі?!