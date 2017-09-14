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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75687569757075717572>
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:32

detroytred , про труселя і хотів би, так не бачив.
Хто ще є? Можна всіх глянуть?


Не мене багато, а бажаючих попинати мене багато.

Так огризайтесь хоч цікаво. А то таке щось))
Наче кошеня після тифу)
ЗІ. У нас був на 4-му курсі курсовий, така тютя, триндець…
На підйомі ходив будив «ребята, ну пожалуйсиа, ну вставайте» :mrgreen:
Ми ж уже 2 роки як пернаті, наглі дядьки. Але ж він ОФІЦЕР!!
Короч називали ми його «мамочка».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:36

  Hotab написав:detroytred , про труселя і хотів би, так не бачив.
Хто ще є? Можна всіх глянуть?

Кгм))
Та не мене прохайте, а Флер. Фото клас!
Дам у нас не густо. Може СТМ підтримає? Озорна ж.

Цікаво огризатися на отакий потік -- запарюсь. Тому сухо. Зато точно.

За посилання лісом мене забанили. Так що звертайтеся знов не до мене.
Я змушений пристосовуватися до вимог регуляторів.
І стосовно "був у нас..." - ми тут в рівних правах.
Ще пригадайте, як хероїчно плювали в спину...
Лише вам здається, що інакше))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Розводите срачі на форумі

detroytred написав:
Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.


Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик

detroytred написав:
Вам-то що????


Доводиться читати й блювати((

ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму :D

Ваши старання Флер марні, там Даннінга Крюгера, на жаль, а блювати, так, приходиться, може завтра Ірина вийде на роботу і зробить те, що має зробити.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:41

  Hotab написав:detroytred
Вас-то інколи-то так-то багато-то…
І-то читати-то важко-то…

+100500 запарили вони з будівельником. флудерасти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:44

  unicdima написав:Бєспрєдєл існує лише в маразмі пропагандонів які працюють на Росію. Всі випадки з ТЦК виявилися перебреханими виродками які займаються зривом мобілізації.
Впевнений на 100% що і в цьому випадку перебрехали все.
Били прикладами по спині але синяки за три дні пройшли :mrgreen: бугага

це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?

що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?

що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.

коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:48

  Бетон написав:Как СБУшник зарабатывал на закупках "Укрзализныци"
Офицера подозревают в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для предприятия.

Задержание офицера СБУ Шило доя них тоже фейк.

Для них всё фейк, что не сказано в методичках.

Сегодня враг это тот, кто видел беспредел, а не его источник.

Прямо как принцип неопределённости- положение электрона неизвестно, пока его не измерили

Не может такого быть, вы дискредитирует силовые структуры.


Я вот читаю некоторых форумчан и у меня создаётся стойкое впечатление,что если их перенести в другую реальность, например в рф, то они с таким же рвением будут рассказывать, что СВО это праведная война, а путин царь мира. Они не могут смириться с неудобной реальностью.коррупция просто уничтожает нашу страну

ПС.из реальности, два знакомых "устроились" в управління державної охорони и снялись с учёта.) Вот такая вот реальность, но естественно это всё фейк и такое в Украине невозможно

ПС
Смотрел передачу про ИГИЛ, при захвате моссула в руки к игиду попало более 2000 ббм американского производства. Даже приторговывалм этим же оружием на экспорт.
Востаннє редагувалось hume в Нед 07 кві, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54

  Shaman написав:це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?

що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?

що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.

коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.

Жодного доказу цьому немає.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:57

  hume написав:
  Бетон написав:Как СБУшник зарабатывал на закупках "Укрзализныци"
Офицера подозревают в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для предприятия.

Задержание офицера СБУ Шило доя них тоже фейк.

Для них всё фейк, что не сказано в методичках.

Сегодня враг это тот, кто видел беспредел, а не его источник.

Прямо как принцип неопределённости- положение электрона неизвестно, пока его не измерили

Не может такого быть, вы дискредитирует силовые структуры.


Я вот читаю некоторых форумчан и у меня создаётся стойкое впечатление,что если их перенести в другую реальность, например в рф, то они с таким же рвением будут рассказывать, что СВО это праведная война, а путин царь мира. Они не могут смириться с неудобной реальностью.коррупция просто уничтожает нашу страну

ПС.из реальности, два знакомых "устроились" в управління державної охорони и снялись с учёта.) Вот такая вот реальность, но естественно это всё фейк и такое в Украине невозможно

Вы видите на кого они похожи?

Если путин сожрёт заживо человека на сцене, зомби скажут, что это наклеп, фейк, вброс.

Это рашизм. Отрицать очевидное, железобетонное. Это чудовищно, страшно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:57

  unicdima написав:
  Shaman написав:це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?

що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?

що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.

коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.

Жодного доказу цьому немає.

Тактика как у русских.
-Вы взорвали херсонскую гэс.(Это не вопрос, а утверждение)
- какие ваши доказательства?
))
Такое ощущени,что вы возглавляете летучий отряд бусификаторов)

Правильно написали, что некоторые люди получив немножко власти решают, что они выше закона. К сожалению это распространенно среди людей ничего из себя не представляющих до определенного периода. Самоутверждаются как могут. Но с пацаном, если это было, действительно перебор.
Востаннє редагувалось hume в Нед 07 кві, 2024 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тату, а шо це таке?
-Синок, це море. Бачиш, водичка, хлюп-хлюп. Море, синок.
Через 5 хвилин:
-Тату, а шо це таке?
Батько не витримує, бере малого за чучерепки і головою кілька разів тицяє у воду: "Це МОРЕ, МОРЕ, МОРЕ!!!!!"
Малий, покрутивши головою :" Тату, а шо це було?
Бетон
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