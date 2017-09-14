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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:32
detroytred
, про труселя і хотів би, так не бачив.
Хто ще є? Можна всіх глянуть?
Не мене багато, а бажаючих попинати мене багато.
Так огризайтесь хоч цікаво. А то таке щось))
Наче кошеня після тифу)
ЗІ. У нас був на 4-му курсі курсовий, така тютя, триндець…
На підйомі ходив будив «ребята, ну пожалуйсиа, ну вставайте»
Ми ж уже 2 роки як пернаті, наглі дядьки. Але ж він ОФІЦЕР!!
Короч називали ми його «мамочка».
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 07 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:36
Hotab написав:detroytred
, про труселя і хотів би, так не бачив.
Хто ще є? Можна всіх глянуть?
Кгм))
Та не мене прохайте, а Флер. Фото клас!
Дам у нас не густо. Може СТМ підтримає? Озорна ж.
Цікаво огризатися на отакий потік -- запарюсь. Тому сухо. Зато точно.
За посилання лісом мене забанили. Так що звертайтеся знов не до мене.
Я змушений пристосовуватися до вимог регуляторів.
І стосовно "був у нас..." - ми тут в рівних правах.
Ще пригадайте, як хероїчно плювали в спину...
Лише вам здається, що інакше))
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 07 кві, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:40
fler написав:
Розводите срачі на форумі
detroytred написав:
Причиною кнопати може бути не цікавість, а інша, інші.
Причиною є ваша сутність - Унылый тошнотик
detroytred написав:
Вам-то що????
Доводиться читати й блювати((
ПС. Висловлена мною думка не потребує вашої відповіді, мета висловлювання - надати чарівний пендель у допомогу до прийнятого вами рішення піти з форуму
Ваши старання Флер марні, там Даннінга Крюгера, на жаль, а блювати, так, приходиться, може завтра Ірина вийде на роботу і зробить те, що має зробити.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:41
Hotab написав:detroytred
Вас-то інколи-то так-то багато-то…
І-то читати-то важко-то…
+100500 запарили вони з будівельником. флудерасти.
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unicdima
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:44
unicdima написав:
Бєспрєдєл існує лише в маразмі пропагандонів які працюють на Росію. Всі випадки з ТЦК виявилися перебреханими виродками які займаються зривом мобілізації.
Впевнений на 100% що і в цьому випадку перебрехали все.
Били прикладами по спині але синяки за три дні пройшли
бугага
це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?
що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?
що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.
коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.
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Shaman
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:48
Бетон написав:
Как СБУшник зарабатывал на закупках "Укрзализныци"
Офицера подозревают в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для предприятия.
Задержание офицера СБУ Шило доя них тоже фейк.
Для них всё фейк, что не сказано в методичках.
Сегодня враг это тот, кто видел беспредел, а не его источник.
Прямо как принцип неопределённости- положение электрона неизвестно, пока его не измерили
Не может такого быть, вы дискредитирует силовые структуры.
Я вот читаю некоторых форумчан и у меня создаётся стойкое впечатление,что если их перенести в другую реальность, например в рф, то они с таким же рвением будут рассказывать, что СВО это праведная война, а путин царь мира. Они не могут смириться с неудобной реальностью.коррупция просто уничтожает нашу страну
ПС.из реальности, два знакомых "устроились" в управління державної охорони и снялись с учёта.) Вот такая вот реальность, но естественно это всё фейк и такое в Украине невозможно
ПС
Смотрел передачу про ИГИЛ, при захвате моссула в руки к игиду попало более 2000 ббм американского производства. Даже приторговывалм этим же оружием на экспорт.
Востаннє редагувалось hume
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:54
Shaman написав:
це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?
що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?
що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.
коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.
Жодного доказу цьому немає.
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unicdima
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:57
hume написав: Бетон написав:
Как СБУшник зарабатывал на закупках "Укрзализныци"
Офицера подозревают в хищении более 200 миллионов гривен на госзакупках силовых трансформаторов и кабелей для предприятия.
Задержание офицера СБУ Шило доя них тоже фейк.
Для них всё фейк, что не сказано в методичках.
Сегодня враг это тот, кто видел беспредел, а не его источник.
Прямо как принцип неопределённости- положение электрона неизвестно, пока его не измерили
Не может такого быть, вы дискредитирует силовые структуры.
Я вот читаю некоторых форумчан и у меня создаётся стойкое впечатление,что если их перенести в другую реальность, например в рф, то они с таким же рвением будут рассказывать, что СВО это праведная война, а путин царь мира. Они не могут смириться с неудобной реальностью.коррупция просто уничтожает нашу страну
ПС.из реальности, два знакомых "устроились" в управління державної охорони и снялись с учёта.) Вот такая вот реальность, но естественно это всё фейк и такое в Украине невозможно
Вы видите на кого они похожи?
Если путин сожрёт заживо человека на сцене, зомби скажут, что это наклеп, фейк, вброс.
Это рашизм. Отрицать очевидное, железобетонное. Это чудовищно, страшно.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:57
unicdima написав: Shaman написав:
це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?
що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?
що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.
коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.
Жодного доказу цьому немає.
Тактика как у русских.
-Вы взорвали херсонскую гэс.(Это не вопрос, а утверждение)
- какие ваши доказательства?
))
Такое ощущени,что вы возглавляете летучий отряд бусификаторов)
Правильно написали, что некоторые люди получив немножко власти решают, что они выше закона. К сожалению это распространенно среди людей ничего из себя не представляющих до определенного периода. Самоутверждаются как могут. Но с пацаном, если это было, действительно перебор.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 07 кві, 2024 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 07 кві, 2024 21:59
Тату, а шо це таке?
-Синок, це море. Бачиш, водичка, хлюп-хлюп. Море, синок.
Через 5 хвилин:
-Тату, а шо це таке?
Батько не витримує, бере малого за чучерепки і головою кілька разів тицяє у воду: "Це МОРЕ, МОРЕ, МОРЕ!!!!!"
Малий, покрутивши головою :" Тату, а шо це було?
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