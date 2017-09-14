Я? Я таким точно ніколи не займався Я вище. Але ж ви пройшли всі ті ж етапи: курсант перших курсів, останніх, офіцер в частині, , прийшли в ВВНЗ, там був і взвод з ротою (курсантські?) Ви ж знаєте всю цю вовчу кухню. Чи у вас в ВВНЗ були лише офіцерські курси? Кадетів не було? У вас має бути загартування ! Про «був у нас..» ви вірно зрозуміли, не будьте як мамочка)
Shaman написав:це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?
що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?
що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.
коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.
Жодного доказу цьому немає.
а які докази потрібні. тіло? як пишуть, й свідки є. й дитина каже. сирота, чому б не налякати? могли бути якись особисті мотиви? - можливо. але люди у формі зі зброєю мають розуміти, що відповідальність саме на них. щось такі смілівці не поспішають показати свою вправність у штурмових військах...
є відповідні структури, нехай розбираються. подивимось, чи взагалі щось скажуть
Shaman написав:є відповідні структури, нехай розбираються. подивимось, чи взагалі щось скажуть
орнаны не спешат разбираться. потому что это впустую потраченное время. все равно им скажут замять - так зачем что то делать? время потрачено - а палочку не поставить (кто знает тот поймет) и вот это именно страшно - мы стаем кацапстаном. там такой же беспредел органов. нас тут пугают бурятами - так у нас свои есть.
Я? Я таким точно ніколи не займався Я вище. Але ж ви пройшли всі ті ж етапи: курсант перших курсів, останніх, офіцер в частині, , прийшли в ВВНЗ, там був і взвод з ротою (курсантські?) Ви ж знаєте всю цю вовчу кухню. Чи у вас в ВВНЗ були лише офіцерські курси? Кадетів не було? У вас має бути загартування ! Про «був у нас..» ви вірно зрозуміли, не будьте як мамочка)
Курсовим взводним, ротним не був.
Я не заперечую ваших цих розповідей. Звісно, що і таких було вдосталь. Я про те, що нефіг їх до мене тулити.
Ще раз: ми тут всі рівні. І з мого боку не слабкість, як ви намагаєтеся перекрутити, а доречне ФОРУМУ спілкування. Не бичити... І тим паче не *давити*, як офіцер. Це глупо. Для цього місця.
Shaman написав:а які докази потрібні. тіло? як пишуть, й свідки є. й дитина каже. сирота, чому б не налякати? могли бути якись особисті мотиви? - можливо. але люди у формі зі зброєю мають розуміти, що відповідальність саме на них. щось такі смілівці не поспішають показати свою вправність у штурмових військах...
є відповідні структури, нехай розбираються. подивимось, чи взагалі щось скажуть
Брешеш, немає свідків, синців від прикладів теж немає, бо вони виявляється за три дні зникли. Вже видно, що все перебрехано але всяке прокацапське гівно займається поширенням цього фуфла по всім ЗМІ і форумам.
Лубинец объяснил, почему не наказывают работников ТЦК, нарушающих закон
"Более тысячи в 2023-м. В этом году - уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых надо разбираться. Обращений гораздо больше... Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, что на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", - сказал он в интервью "Суспільному".