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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7569757075717572
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:38

  Shaman написав:
  unicdima написав:Бєспрєдєл існує лише в маразмі пропагандонів які працюють на Росію. Всі випадки з ТЦК виявилися перебреханими виродками які займаються зривом мобілізації.
Впевнений на 100% що і в цьому випадку перебрехали все.
Били прикладами по спині але синяки за три дні пройшли :mrgreen: бугага

це такий підхід - не визнавати очевидне до останнього?

що відомо достеменно- дитину забрали? - забрали. спецзасоби використали? використали. викинули хто зна де - хоча б відвезли назад, де взяли - на машині декілька кілометрів це скільки часу? а якби щось сталося з нею?

що вона каже - що погрожували, й навіть про розголошення. вважаєте малоймовірним? як на мене - дуже вірогідно. саме ці люди відчувають безкарність? теж дуже вірогідно.

коли хтось переходить межі, на це треба реагувати. головне в цій історії, що це сталося з підлітком. й з'ясувати це могли й на місці, якби вели себе адекватно.


А що очевидно?

Вся стаття -- повна ж маячня.
Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?
Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:
Після того, як люди у машині дізнались вік підлітка, його висадили на трасі


І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?
Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...

І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:38

  unicdima написав:
  Shaman написав:а які докази потрібні. тіло? як пишуть, й свідки є. й дитина каже. сирота, чому б не налякати? могли бути якись особисті мотиви? - можливо. але люди у формі зі зброєю мають розуміти, що відповідальність саме на них. щось такі смілівці не поспішають показати свою вправність у штурмових військах...

є відповідні структури, нехай розбираються. подивимось, чи взагалі щось скажуть

Брешеш, немає свідків, синців від прикладів теж немає, бо вони виявляється за три дні зникли.
Вже видно, що все перебрехано але всяке прокацапське гівно займається поширенням цього фуфла по всім ЗМІ і форумам.

а звідки твоя інфо? які джерела? я так впевнений? ;)

я ж пишу, чекаємо висновків. а так й карну справу порушили, й службову перевірку пообіцяли провести

й дивись, unicdima, мене тут дехто порівнює з Фаріон. безпідставно, але то таке. :D так от, коли після цього незрозуміло хто починає мене звинувачувати у прокацапських настроях, то дивишся на це й гадаєш - чи просто людина тупенька, а якщо ні - то навіщо вона це робить? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:41

  detroytred написав:Щось ЛАДа не чути.

Факт: Харьков живёт как Украина осенью 2022. Странно что знающему 2*2=4 и про матрицу не очевидно. Белую или синий таблетку может забыли...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:42

  vitaliiangel написав:
РФ хочет превратить Харьков в серую зону, непригодную для жизни, The Economist
https://www.economist.com/europe/2024/0 ... unliveable

ну ЛАД, що скажеш, навіщо це кацапи роблять?..

створити сіру зону - дуже вірогідний сценарій. що з цим робити? питання з *
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:47

Shaman
так от, коли після цього незрозуміло хто починає мене звинувачувати у прокацапських настроях, то дивишся на це й гадаєш - чи просто людина тупенька, а якщо ні - то навіщо вона це робить? :lol:


«Щось у вас надто багато конфліктів з усіма» :lol:

Тим більше як для ліопольда, чий кафтан ви пробуєте приміряти. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:48

  stm написав:
  detroytred написав:Щось ЛАДа не чути.

Факт: Харьков живёт как Украина осенью 2022. Странно что знающему 2*2=4 и про матрицу не очевидно. Белую или синий таблетку может забыли...

Не смішно. Уныло. З вашого боку.

Тлумачили мою фразу, як самій схотілось. Це факт. Це очевидно.
Реалізація усього і завжди, як схотілося, - це ознака Матриці.
Прийміть синю пігулку.

Моя фраза і подразумєвала -- отой самий важкий стан Харкова.

Знов мімо. Вкотре вже. Не щастить вам.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 кві, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:49

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Щось ЛАДа не чути.

Факт: Харьков живёт как Украина осенью 2022. Странно что знающему 2*2=4 и про матрицу не очевидно. Белую или синий таблетку может забыли...

Не смішно. Уныло. З вашого боку.

Тлумачили мою фразу, як самій схотілось. Це факт. Це очевидно.
Реалізація усього і завжди, як схотілося, - це ознака Матриці.

Моя фраза і подразумєвала -- отой самий важкий стан Харкова.

Знов мімо. Вкотре вже. Не щастить вам.

Демагогия. Не интересно.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:52

  stm написав:Демагогия. Не интересно.

Да-да))
Запитайте в 10 людей, як тлумачити фразу, що когось не чути (після цитати про хотєлки ворога сірої зони в Харкові).

Тобто знов мімо у вас. Уныло.
Краще Флер підтримайте стосовно фото. Буде весело.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 22:54

  detroytred написав:
  stm написав:Демагогия. Не интересно.

Да-да))
Запитайте в 10 людей, як тлумачити фразу, що когось не чути (після цитати про хотєлки ворога сірої зони в Харкові).

Тобто знов мімо у вас. Уныло.

Опять пытаетесь перевести тему. Без света ЛАДу наверное сложно писать на форуме, как и пользоваться интернетом, даже gpon требует батарей, а они требуют подзарядки. Матрица...
stm
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