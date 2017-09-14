Додано: Нед 07 кві, 2024 23:59

Bobua написав: А що очевидно?



Вся стаття -- повна ж маячня.



І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?

Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...



Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?

Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:



І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

А що очевидно?Вся стаття -- повна ж маячня.І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

Ось та сама новина на першій сторінці офф. сайту ТСН (по суті в інтернет версіЇ "Телемарафону"):Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства."Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троєвійськових з автоматами та заламали йому руки."Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції..На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК.