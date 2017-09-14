Shaman написав:а які докази потрібні. тіло? як пишуть, й свідки є. й дитина каже. сирота, чому б не налякати? могли бути якись особисті мотиви? - можливо. але люди у формі зі зброєю мають розуміти, що відповідальність саме на них. щось такі смілівці не поспішають показати свою вправність у штурмових військах...
є відповідні структури, нехай розбираються. подивимось, чи взагалі щось скажуть
Брешеш, немає свідків, синців від прикладів теж немає, бо вони виявляється за три дні зникли. Вже видно, що все перебрехано але всяке прокацапське гівно займається поширенням цього фуфла по всім ЗМІ і форумам.
а звідки твоя інфо? які джерела? я так впевнений?
я ж пишу, чекаємо висновків. а так й карну справу порушили, й службову перевірку пообіцяли провести
й дивись, unicdima, мене тут дехто порівнює з Фаріон. безпідставно, але то таке. так от, коли після цього незрозуміло хто починає мене звинувачувати у прокацапських настроях, то дивишся на це й гадаєш - чи просто людина тупенька, а якщо ні - то навіщо вона це робить?
Shaman написав:а які докази потрібні. тіло? як пишуть, й свідки є. й дитина каже. сирота, чому б не налякати? могли бути якись особисті мотиви? - можливо. але люди у формі зі зброєю мають розуміти, що відповідальність саме на них. щось такі смілівці не поспішають показати свою вправність у штурмових військах...
є відповідні структури, нехай розбираються. подивимось, чи взагалі щось скажуть
Брешеш, немає свідків, синців від прикладів теж немає
Так в тексте, по крайней мере в том что я приводил, и слова "приклад" нет, что не отменяет факта беспредела
hume написав:Я вот читаю некоторых форумчан и у меня создаётся стойкое впечатление,что если их перенести в другую реальность, например в рф, то они с таким же рвением будут рассказывать, что СВО это праведная война, а путин царь мира.
А у меня наоборот воспоминания из юности "как ты смеешь задавть вопросы что мы делаем в Афганистане, партии виднее". Новые комиссары вернулись и давай людям рот затыкать.
Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства. "Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки." Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції.. На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.
Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.
P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК.
Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства. "Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки." Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції.. На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.
Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.
P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК.
У нас более 2х лет нет прямой нормы обязывающей ТЦК носить нагрудную камеру и законодательства четко структурированного по пунктам, что происходит в случае отказа гражданина. Поэтому обсуждают все и всё. Результат много всего обсуждать, потому что у ТЦК есть план, а нет прямых норм закона(есть непрямые, которые приходится интерпретировать как умеешь)... У гражданина есть обязанность, но нет желания.
*Слухайте, я таку рекламу зробила ТЦК! Ну, не знаю... Сказала, що »йшла туди, як на розстріл«, бо очікувала якогось не такого ставлення до себе - ось і все. Чому хтось мав ображатися? Я максимально намагалася все на позитиві піднести. Розповідаючи про ТЦК, намагалася пояснити людям, що не потрібно боятися - це не слідчий ізолятор. Принаймні, я там не відчула якогось негативного ставлення. Навіть думаю про це написати книжку, бо фіксую всі свої відчуття і події від самого початку великої війни», - сказала травесті-діва. Монро висловила здивування тому, що держава чомусь досі з нею не співпрацює...*