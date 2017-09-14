Так в тому і справа, що все чітко визначено в Конституції:
*Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*
У спосіб, що передбачені Конституцією та законами.
Тобто, якщо спосіб не визначений, то ним неможна. От неможна і все. Крапка.
Ніяк не визначено, як діяти, то держоргани повинні ніяк не діяти.
Поки не визначать законом спосіб.
Ніяких інтерпретацій від себе.
Ніяких.
Це якщо за законом. Все ясно і однозначно визначено Конституцією.
Якщо за *(революційною)) целесообразностью*, то можна тоді да як хочеш... Але й то - у визначених межах. (Всерівно повинні притримуватися меж, визначених законами).
Головне результат.
Тому вкотре: який (які) критерії понад усе? Щоб можна було інтерпретувати згідно них.
Довести до народу і крапка. Не закони, а ревцелесообразность (точніше -- воєнна!!!целесообразность, пофіг Конституція).