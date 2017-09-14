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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7568756975707571
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 00:28

Так в тому і справа, що все чітко визначено в Конституції:
*Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*

У спосіб, що передбачені Конституцією та законами.
Тобто, якщо спосіб не визначений, то ним неможна. От неможна і все. Крапка.
Ніяк не визначено, як діяти, то держоргани повинні ніяк не діяти.
Поки не визначать законом спосіб.

Ніяких інтерпретацій від себе.
Ніяких.
Це якщо за законом. Все ясно і однозначно визначено Конституцією.

Якщо за *(революційною)) целесообразностью*, то можна тоді да як хочеш... Але й то - у визначених межах. (Всерівно повинні притримуватися меж, визначених законами).
Головне результат.
Тому вкотре: який (які) критерії понад усе? Щоб можна було інтерпретувати згідно них.
Довести до народу і крапка. Не закони, а ревцелесообразность (точніше -- воєнна!!!целесообразность, пофіг Конституція).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 03:43

  detroytred написав:В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.

Це факти. Матриця у вас.

В нас пару чоловік одпустили внєзапно в отпуск щоб родину вивезли.
А так хз ,приятелі оддихають од трудів праведних в харкові, то ходять на дискотеки вночі.
Banderlog
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  #<1 ... 7568756975707571
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