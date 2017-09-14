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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 00:28
Так в тому і справа, що все чітко визначено в Конституції:
*Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*
У спосіб, що передбачені Конституцією та законами.
Тобто, якщо спосіб не визначений, то ним неможна. От неможна і все. Крапка.
Ніяк не визначено, як діяти, то держоргани повинні ніяк не діяти.
Поки не визначать законом спосіб.
Ніяких інтерпретацій від себе.
Ніяких.
Це якщо за законом. Все ясно і однозначно визначено Конституцією.
Якщо за *(революційною)) целесообразностью*, то можна тоді да як хочеш... Але й то - у визначених межах. (Всерівно повинні притримуватися меж, визначених законами).
Головне результат.
Тому вкотре: який (які) критерії понад усе? Щоб можна було інтерпретувати згідно них.
Довести до народу і крапка. Не закони, а ревцелесообразность (точніше -- воєнна!!!целесообразность, пофіг Конституція).
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Додано: Пон 08 кві, 2024 03:43
detroytred написав:
В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.
Це факти. Матриця у вас.
В нас пару чоловік одпустили внєзапно в отпуск щоб родину вивезли.
А так хз ,приятелі оддихають од трудів праведних в харкові, то ходять на дискотеки вночі.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 07:08
Для всіх захисників богообраних і борцунів з хамасом.
Станом на 24 лютого 2024 року понад 30 000 осіб (29606 палестинців і 1 464 ізраїльтян) були вбиті у війні між Ізраїлем і ХАМАСом, у тому числі 88 журналісти (83 палестинця, 2 ізраїльтянина і 3 ліванців) і щонайменш 136 члені організації БАПОР.
Більшість загиблих палестинців цивільні і діти. То хто тут справжній терорист і окупант?
Як я і писав, на початку цього конфлікту - Ізраїль програє і цей етап столітньої війни, не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як того хоче хамас.
Очікуємо український рпв вже цього року. Старий ворон зря не кряче.
P.S. Якщо ця дура модераторша ще раз мене заблокує, то це моє останнє повідомлення. Всім мирного неба.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 07:46
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Зебрі привіт.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 08:17
The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.
Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.
Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет
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Додано: Пон 08 кві, 2024 08:18
detroytred написав:
В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.
Це факти. Матриця у вас.
В блекауты 2022 я жил в таком городе, где отключали только ночью. Потом Зе сказал отключать всем и тогда подавали уже 2/2 часа. А так могли бы не отключать, потому что рядом АЭС и энергию надо было куда то девать, а подстанции у многих потребителей побили.
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