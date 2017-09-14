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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7569757075717572>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 00:28

Так в тому і справа, що все чітко визначено в Конституції:
*Стаття 19.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*

У спосіб, що передбачені Конституцією та законами.
Тобто, якщо спосіб не визначений, то ним неможна. От неможна і все. Крапка.
Ніяк не визначено, як діяти, то держоргани повинні ніяк не діяти.
Поки не визначать законом спосіб.

Ніяких інтерпретацій від себе.
Ніяких.
Це якщо за законом. Все ясно і однозначно визначено Конституцією.

Якщо за *(революційною)) целесообразностью*, то можна тоді да як хочеш... Але й то - у визначених межах. (Всерівно повинні притримуватися меж, визначених законами).
Головне результат.
Тому вкотре: який (які) критерії понад усе? Щоб можна було інтерпретувати згідно них.
Довести до народу і крапка. Не закони, а ревцелесообразность (точніше -- воєнна!!!целесообразность, пофіг Конституція).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 03:43

  detroytred написав:В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.

Це факти. Матриця у вас.

В нас пару чоловік одпустили внєзапно в отпуск щоб родину вивезли.
А так хз ,приятелі оддихають од трудів праведних в харкові, то ходять на дискотеки вночі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 08:18

  detroytred написав:В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.

Це факти. Матриця у вас.

В блекауты 2022 я жил в таком городе, где отключали только ночью. Потом Зе сказал отключать всем и тогда подавали уже 2/2 часа. А так могли бы не отключать, потому что рядом АЭС и энергию надо было куда то девать, а подстанции у многих потребителей побили.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 08:36

  Banderlog написав:
  detroytred написав:В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.

Це факти. Матриця у вас.

В нас пару чоловік одпустили внєзапно в отпуск щоб родину вивезли.
А так хз ,приятелі оддихають од трудів праведних в харкові, то ходять на дискотеки вночі.

А комендантский час? Или в 23 заходят в 6 выходят?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:06

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.

Це факти. Матриця у вас.

В нас пару чоловік одпустили внєзапно в отпуск щоб родину вивезли.
А так хз ,приятелі оддихають од трудів праведних в харкові, то ходять на дискотеки вночі.

А комендантский час? Или в 23 заходят в 6 выходят?

Можно так, а можно в комендантский час на таксомоторе, но чуть дороже :D . Удивительные времена
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:10

hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема.
Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут»..
едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.»
Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:20

  Hotab написав:hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема.
Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут»..
едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.»
Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить

Неправда.
Меня с детьми кошмарили на подъезде к Киеву. Заставили сидеть зимой в машине возле блок поста
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:22

  Hotab написав:hume штрафов до сих пор нет.

упустили, но не переживай, будет
https://www.kmu.gov.ua/news/skhvaleno-z ... redbacheni

там же
Випадки, які не є порушенням комендантської години:
якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги;
супроводжує поранених, важкохворих;
здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна;
надає медичну (домедичну) допомогу
перебуває в стані крайньої необхідності.


про мам с детьми и поезда - ни слова
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:28

  Бетон написав:
  Hotab написав:hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема.
Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут»..
едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.»
Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить

Неправда.
Меня с детьми кошмарили на подъезде к Киеву. Заставили сидеть зимой в машине возле блок поста

Перечитай еще раз о билетах.
Виталя, о чем мне надо не переживать ? Это ты наконец перестанешь трястись на своем сельском вокале и смело пойдешь в батькивську хату спать.

про мам с детьми и поезда - ни слова


А нде я сказал что в законе это есть?
Значит шоколадку на полусогнутых ты в окошко кассы ради синего занести способен, а поговорить с полицаем - губка трясется. Ааааа, могут в тцк ж отвезти))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 кві, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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  #<1 ... 7569757075717572>
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