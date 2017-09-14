Так в тому і справа, що все чітко визначено в Конституції: *Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.*
У спосіб, що передбачені Конституцією та законами. Тобто, якщо спосіб не визначений, то ним неможна. От неможна і все. Крапка. Ніяк не визначено, як діяти, то держоргани повинні ніяк не діяти. Поки не визначать законом спосіб.
Ніяких інтерпретацій від себе. Ніяких. Це якщо за законом. Все ясно і однозначно визначено Конституцією.
Якщо за *(революційною)) целесообразностью*, то можна тоді да як хочеш... Але й то - у визначених межах. (Всерівно повинні притримуватися меж, визначених законами). Головне результат. Тому вкотре: який (які) критерії понад усе? Щоб можна було інтерпретувати згідно них. Довести до народу і крапка. Не закони, а ревцелесообразность (точніше -- воєнна!!!целесообразность, пофіг Конституція).
detroytred написав:В деяких районах міста Харкова електрику не вимикають овсім. Тільки 22 брезня. А конкретно у ЛАДа, як він писав, БУЛО по графіку.
Це факти. Матриця у вас.
В блекауты 2022 я жил в таком городе, где отключали только ночью. Потом Зе сказал отключать всем и тогда подавали уже 2/2 часа. А так могли бы не отключать, потому что рядом АЭС и энергию надо было куда то девать, а подстанции у многих потребителей побили.
hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема. Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут».. едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.» Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить
Hotab написав:hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема. Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут».. едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.» Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить
Неправда. Меня с детьми кошмарили на подъезде к Киеву. Заставили сидеть зимой в машине возле блок поста
Випадки, які не є порушенням комендантської години: якщо особа прямує до/з укриттів під час повітряної тривоги; супроводжує поранених, важкохворих; здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна; надає медичну (домедичну) допомогу перебуває в стані крайньої необхідності.
Hotab написав:hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема. Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут».. едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.» Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить
Неправда. Меня с детьми кошмарили на подъезде к Киеву. Заставили сидеть зимой в машине возле блок поста
Перечитай еще раз о билетах. Виталя, о чем мне надо не переживать ? Это ты наконец перестанешь трястись на своем сельском вокале и смело пойдешь в батькивську хату спать.
про мам с детьми и поезда - ни слова
А нде я сказал что в законе это есть? Значит шоколадку на полусогнутых ты в окошко кассы ради синего занести способен, а поговорить с полицаем - губка трясется. Ааааа, могут в тцк ж отвезти))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 кві, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.