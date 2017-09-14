спасибо что успокоил. а если идти 30км, к утру дойду? книга мудрых советов.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 09:30
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:34
Менты отвезут в ТЦК.
Об этом роликов полно.
Да Какие нафиг билеты. Сидят всю ночь на вокзале даже в пгт у бабули. Никто не хочет забирать с вокзала стыковой станции.
Каждый день об это обсуждается в паблике города
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 кві, 2024 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:35
Бетон, ты явно не в курсе про Харьков. Почему кацапы не смогли его захватить за 2+ года? Он же рядом с их границей, прям заходи-бери. Только с февраля 2022 и до сих пор они почему-то получают там звиздюлей. Терехов абсолютно прав: Харьков можно разрушить, но не захватить.
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:37
Там нет ни слова про захват вообще.
Я знаю, что сухопутно его не захватят. Это понятно.
Так они и не хотят этого, а просто разбомбят энергетику
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:43
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:47
По-перше, у мене текст був не так:
Навіщо переставляти абзаци місцями і вирізати щось з такого короткого тексту -- неясно.
По-друге, з усіх овертонових вінок мене найбільше лякає знущальне ставлення до тцк навіть від (при)фронтових військових.
Приїздять з відпусток і гиготять між собою як вони там “героїчно” тим нагадили, прикриваючись убд. Тупими питаннями чи реакцією на перевірку ID.
Знущатись над людьми, які шукають нам заміну! Дно...
А тил у цьому питанні -- то дно в квадраті.
Чи є у військоматах убд -- питання прикре, мені теж може не подобались здорові личка хлопчиків, яких там бачив. Але х.з. може у них скалки у тілі чи ногах, отримані на фронті.
Є, звісно, ймовірність, що татусь їх у тцк прилаштував. А у якій країні нема?
Але! Це буде видно у військквитку. Дата і місце “служіння”, напр., “рота охорони тцк”. 2р? 3р? І вже від суспільства залежатиме, чи матиме той синок якесь майбутнє, якщо у нього нема хвороб.
Є тут HR? Бізнесмени і вумени? Будете відмовляти здоровим бичкам, що всю війну відсиділись? Чи ж любитиме їх як і своїх рідних ухилянтів та елоїв??
І розумні татусі прилаштовують синочків у відносно безпечні підрозділи бойових частин. Це і зарплата нині і статут потім...
І мене дуже дивує, на кого ж розраховані всі ці мутні вкиди.
Безпека і навіть виживанея країни залежать від роботи тцк.
Невже перелякані елої настільки втрачають здатність критично мислити?
Змоделюю ситуацію.
Відеозапис: увічливий, худенький хлопчина, хай буде в окулярах, і без явних ознак нетрадиц.орієнтації (ні райдуги на одязі, нічого) показує документи, не бикує, а хай три штуки кабанчиків, обов`язково у пікселі його ламають, б`ють, тягнуть...
Яка буде реакція тилів? Всезагальне щастя і ейфорія, що все підтвердилось? Чи будуть таки і критичні думки, що все могло бути розіграно по нотах (напр., вчора майже копія такого хлопчика кинула цеглину у вікно цим тцк, а потім колишній працівник сбєрбанку, які не бувають колишніми -- морально принизив напр., в приваті, а потім ще щось...)
Всі ситуації, що вишукуєте в помийках, і навіть одиночні як я описав -- вони всі ні про що.
Бо ви перші все це елойство почали. І тепер стали “корисними ідіотами” для ворога.
І саме тому треба прибирати людський чинник.
Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”.
А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.
Тоді вже не витимете про “буцифікації”. Бо бусів не буде.
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:48
Додано: Пон 08 кві, 2024 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нажаль ситуація суттєво змінилась в порівнянні з 2023. Зараз в москалів достатньо КАБів, щоб довести Харків до стану Бахмута...
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