Додано: Пон 08 кві, 2024 09:47

candle645 написав: Bobua написав: А що очевидно?



Вся стаття -- повна ж маячня.



І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?

Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...



Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?

Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:



І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

А що очевидно?Вся стаття -- повна ж маячня.І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

Ось та сама новина на першій сторінці офф. сайту ТСН (по суті в інтернет версіЇ "Телемарафону"): https://tsn.ua/ukrayina/zatyagli-do-busa-choloviki-u-viyskoviy-formi-u-policiyi-vidreaguvali-na-vikradennya-14-richnogo-pidlitka-2552341.html



Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства.

"Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки."

Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції..

На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.



Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.



P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК. Ось та сама новина на першій сторінці офф. сайту ТСН (по суті в інтернет версіЇ "Телемарафону"):Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства."Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троєвійськових з автоматами та заламали йому руки."Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції..На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК.



А що очевидно?



Вся стаття -- повна ж маячня.

Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?

Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:

Після того, як люди у машині дізнались вік підлітка, його висадили на трасі





І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?

Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...



І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

А що очевидно?Вся стаття -- повна ж маячня.Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

По-перше, у мене текст був не так:Навіщо переставляти абзаци місцями і вирізати щось з такого короткого тексту -- неясно.По-друге, з усіх овертонових вінок мене найбільше лякає знущальне ставлення до тцк навіть від (при)фронтових військових.Приїздять з відпусток і гиготять між собою як вони там “героїчно” тим нагадили, прикриваючись убд. Тупими питаннями чи реакцією на перевірку ID.Знущатись над людьми, які шукають нам заміну! Дно...А тил у цьому питанні -- то дно в квадраті.Чи є у військоматах убд -- питання прикре, мені теж може не подобались здорові личка хлопчиків, яких там бачив. Але х.з. може у них скалки у тілі чи ногах, отримані на фронті.Є, звісно, ймовірність, що татусь їх у тцк прилаштував. А у якій країні нема?Але! Це буде видно у військквитку. Дата і місце “служіння”, напр., “рота охорони тцк”. 2р? 3р? І вже від суспільства залежатиме, чи матиме той синок якесь майбутнє, якщо у нього нема хвороб.Є тут HR? Бізнесмени і вумени? Будете відмовляти здоровим бичкам, що всю війну відсиділись? Чи ж любитиме їх як і своїх рідних ухилянтів та елоїв??І розумні татусі прилаштовують синочків у відносно безпечні підрозділи бойових частин. Це і зарплата нині і статут потім...І мене дуже дивує, на кого ж розраховані всі ці мутні вкиди.Безпека і навіть виживанея країни залежать від роботи тцк.Невже перелякані елої настільки втрачають здатність критично мислити?Змоделюю ситуацію.Відеозапис: увічливий, худенький хлопчина, хай буде в окулярах, і без явних ознак нетрадиц.орієнтації (ні райдуги на одязі, нічого) показує документи, не бикує, а хай три штуки кабанчиків, обов`язково у пікселі його ламають, б`ють, тягнуть...Яка буде реакція тилів? Всезагальне щастя і ейфорія, що все підтвердилось? Чи будуть таки і критичні думки, що все могло бути розіграно по нотах (напр., вчора майже копія такого хлопчика кинула цеглину у вікно цим тцк, а потім колишній працівник сбєрбанку, які не бувають колишніми -- морально принизив напр., в приваті, а потім ще щось...)Всі ситуації, що вишукуєте в помийках, і навіть одиночні як я описав -- вони всі ні про що.Бо ви перші все це елойство почали. І тепер стали “корисними ідіотами” для ворога.І саме тому треба прибирати людський чинник.Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”.А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.Тоді вже не витимете про “буцифікації”. Бо бусів не буде.