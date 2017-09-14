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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 757075717572757375747575>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:30

  Hotab написав:Это ты наконец перестанешь трястись на своем сельском вокале и смело пойдешь в батькивську хату спать.
спасибо что успокоил. а если идти 30км, к утру дойду? книга мудрых советов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:34

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Это ты наконец перестанешь трястись на своем сельском вокале и смело пойдешь в батькивську хату спать.
спасибо что успокоил. а если идти 30км, к утру дойду? книга мудрых советов.

Менты отвезут в ТЦК.
Об этом роликов полно.

Да Какие нафиг билеты. Сидят всю ночь на вокзале даже в пгт у бабули. Никто не хочет забирать с вокзала стыковой станции.
Каждый день об это обсуждается в паблике города
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 08 кві, 2024 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:35

  Бетон написав:Менты отвезут в ТЦК.
я несовершеннолетний с 3мя детьми)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:35

  Бетон написав:The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет

Бетон, ты явно не в курсе про Харьков. Почему кацапы не смогли его захватить за 2+ года? Он же рядом с их границей, прям заходи-бери. Только с февраля 2022 и до сих пор они почему-то получают там звиздюлей. Терехов абсолютно прав: Харьков можно разрушить, но не захватить.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:37

  fler написав:
  Бетон написав:The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет

Бетон, ты явно не в курсе про Харьков. Почему кацапы не смогли его захватить за 2+ года? Он же рядом с их границей, прям заходи-бери. Только с февраля 2022 и до сих пор они почему-то получают там звиздюлей. Терехов абсолютно прав: Харьков можно разрушить, но не захватить.



Там нет ни слова про захват вообще.

Я знаю, что сухопутно его не захватят. Это понятно.
Так они и не хотят этого, а просто разбомбят энергетику
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:40

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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:43

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Менты отвезут в ТЦК.
я несовершеннолетний с 3мя детьми)

Этого мало. У вас нет справки из ТЦК о принадлежности к человеческой рассе
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:47

  candle645 написав:
  Bobua написав:А що очевидно?

Вся стаття -- повна ж маячня.

І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?
Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...

Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?
Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:

І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

Ось та сама новина на першій сторінці офф. сайту ТСН (по суті в інтернет версіЇ "Телемарафону"): https://tsn.ua/ukrayina/zatyagli-do-busa-choloviki-u-viyskoviy-formi-u-policiyi-vidreaguvali-na-vikradennya-14-richnogo-pidlitka-2552341.html

Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства.
"Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки."
Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції..
На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.

Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.

P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК.



По-перше, у мене текст був не так:

А що очевидно?

Вся стаття -- повна ж маячня.
Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р?
Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:
Після того, як люди у машині дізнались вік підлітка, його висадили на трасі


І ще питання, чи ж він раптом не бикував...?
Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...

І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”

Навіщо переставляти абзаци місцями і вирізати щось з такого короткого тексту -- неясно.



По-друге, з усіх овертонових вінок мене найбільше лякає знущальне ставлення до тцк навіть від (при)фронтових військових.
Приїздять з відпусток і гиготять між собою як вони там “героїчно” тим нагадили, прикриваючись убд. Тупими питаннями чи реакцією на перевірку ID.
Знущатись над людьми, які шукають нам заміну! Дно...
А тил у цьому питанні -- то дно в квадраті.

Чи є у військоматах убд -- питання прикре, мені теж може не подобались здорові личка хлопчиків, яких там бачив. Але х.з. може у них скалки у тілі чи ногах, отримані на фронті.
Є, звісно, ймовірність, що татусь їх у тцк прилаштував. А у якій країні нема?
Але! Це буде видно у військквитку. Дата і місце “служіння”, напр., “рота охорони тцк”. 2р? 3р? І вже від суспільства залежатиме, чи матиме той синок якесь майбутнє, якщо у нього нема хвороб.
Є тут HR? Бізнесмени і вумени? Будете відмовляти здоровим бичкам, що всю війну відсиділись? Чи ж любитиме їх як і своїх рідних ухилянтів та елоїв??
І розумні татусі прилаштовують синочків у відносно безпечні підрозділи бойових частин. Це і зарплата нині і статут потім...




І мене дуже дивує, на кого ж розраховані всі ці мутні вкиди.
Безпека і навіть виживанея країни залежать від роботи тцк.
Невже перелякані елої настільки втрачають здатність критично мислити?

Змоделюю ситуацію.
Відеозапис: увічливий, худенький хлопчина, хай буде в окулярах, і без явних ознак нетрадиц.орієнтації (ні райдуги на одязі, нічого) показує документи, не бикує, а хай три штуки кабанчиків, обов`язково у пікселі його ламають, б`ють, тягнуть...
Яка буде реакція тилів? Всезагальне щастя і ейфорія, що все підтвердилось? Чи будуть таки і критичні думки, що все могло бути розіграно по нотах (напр., вчора майже копія такого хлопчика кинула цеглину у вікно цим тцк, а потім колишній працівник сбєрбанку, які не бувають колишніми -- морально принизив напр., в приваті, а потім ще щось...)



Всі ситуації, що вишукуєте в помийках, і навіть одиночні як я описав -- вони всі ні про що.
Бо ви перші все це елойство почали. І тепер стали “корисними ідіотами” для ворога.

І саме тому треба прибирати людський чинник.
Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”.
А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.
Тоді вже не витимете про “буцифікації”. Бо бусів не буде. :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:48

  Бетон написав:Этого мало. У вас нет справки из ТЦК о принадлежности к человеческой рассе
Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, Но если ты не мент, возьмут и тебя.
  Bobua написав:Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”.
А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.
так эта система сожрёт и тебя. или думаешь ты бессмертый? системе всё равно кого сжирать. Не знаю с чего ты решил, что тыловые крысы с окопными бойцами заодно. Имхо это 2я линия фронта. Одного в окоп, другого в теплый штаб. Враги навеки. Дело не в бумагах, а в справедливости. В которую настолько сильно верят, что очереди в ТЦК стоят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 кві, 2024 09:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нажаль ситуація суттєво змінилась в порівнянні з 2023. Зараз в москалів достатньо КАБів, щоб довести Харків до стану Бахмута...
Дюрі-бачі
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