Бетон написав:The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.
Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.
Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет
Бетон, ты явно не в курсе про Харьков. Почему кацапы не смогли его захватить за 2+ года? Он же рядом с их границей, прям заходи-бери. Только с февраля 2022 и до сих пор они почему-то получают там звиздюлей. Терехов абсолютно прав: Харьков можно разрушить, но не захватить.
Бетон написав:The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.
Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.
Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет
Бетон, ты явно не в курсе про Харьков. Почему кацапы не смогли его захватить за 2+ года? Он же рядом с их границей, прям заходи-бери. Только с февраля 2022 и до сих пор они почему-то получают там звиздюлей. Терехов абсолютно прав: Харьков можно разрушить, но не захватить.
Там нет ни слова про захват вообще.
Я знаю, что сухопутно его не захватят. Это понятно. Так они и не хотят этого, а просто разбомбят энергетику
Невисокий, але в плані фізичного розвитку сильно вище середнього, спортсмен, сирота - візуально цілком міг виглядати на 22+, мабуть звик захищати себе та брата із сестрою кулаками ще з дитинства. "Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки." Відповідно не просто бикував, а чинив опір - рефлекси, не той вік, життєвий досвід та ситуація щоб цитувати ст. 59 конституції.. На відміну від таких як ти та @unicdima - "ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження." причому навіть "Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України.". Мабуть перший випадок прочитаний мною на оф. сайті ТСН за 8 місяців, де йдеться саме про розслідування за ст. 146 КК, а не "СР", хоча враховуючи що справою займається ВСП - не факт що воно закінчиться справедливим судовим рішенням.
Щодо "знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни" - завсім недавно публікували офіційну статистику: серед ВС в ТЦК - УБД лише 46%, тобто меншість.
P.S. І дуже неприємно спостерігати "Вікна Овертона" в дії - навіть на цьюму форумі в цілому адекватні люди (а не жертви "Стокгольського Синдрому" та неадеквати що підтримують ідею "стріляти в коліно") більше обговорюють несуттєві дрібниці - "чи було побиття" (легкі тілесні, АК), "чи сходив в ТЦК для оновлення даних не чекаючи на належним чином вручену повістку" (АК з символічним штрафом), вік (якщо виглядав на 22+ то "понять и простить"?) а не самі факти що вказують на ймовіність важкого злочину 146КК.
По-перше, у мене текст був не так:
А що очевидно?
Вся стаття -- повна ж маячня. Для чого ті “тцк” тратили час, якщо він справді 14р? Якщо дійсно 14, а не 22 (який міг проходити строкову і тому підлягає мобілізації), то чому не поміг одразу “дізнатись”:
Після того, як люди у машині дізнались вік підлітка, його висадили на трасі
І ще питання, чи ж він раптом не бикував...? Бо це ж так “модно” у наш час... -- знущатись і над тцк і над фронт.військом, що вже два роки без заміни...
І як “родзинка” -- сайт “новає врємя...” Дуже “авторитетно.”
Навіщо переставляти абзаци місцями і вирізати щось з такого короткого тексту -- неясно.
По-друге, з усіх овертонових вінок мене найбільше лякає знущальне ставлення до тцк навіть від (при)фронтових військових. Приїздять з відпусток і гиготять між собою як вони там “героїчно” тим нагадили, прикриваючись убд. Тупими питаннями чи реакцією на перевірку ID. Знущатись над людьми, які шукають нам заміну! Дно... А тил у цьому питанні -- то дно в квадраті.
Чи є у військоматах убд -- питання прикре, мені теж може не подобались здорові личка хлопчиків, яких там бачив. Але х.з. може у них скалки у тілі чи ногах, отримані на фронті. Є, звісно, ймовірність, що татусь їх у тцк прилаштував. А у якій країні нема? Але! Це буде видно у військквитку. Дата і місце “служіння”, напр., “рота охорони тцк”. 2р? 3р? І вже від суспільства залежатиме, чи матиме той синок якесь майбутнє, якщо у нього нема хвороб. Є тут HR? Бізнесмени і вумени? Будете відмовляти здоровим бичкам, що всю війну відсиділись? Чи ж любитиме їх як і своїх рідних ухилянтів та елоїв?? І розумні татусі прилаштовують синочків у відносно безпечні підрозділи бойових частин. Це і зарплата нині і статут потім...
І мене дуже дивує, на кого ж розраховані всі ці мутні вкиди. Безпека і навіть виживанея країни залежать від роботи тцк. Невже перелякані елої настільки втрачають здатність критично мислити?
Змоделюю ситуацію. Відеозапис: увічливий, худенький хлопчина, хай буде в окулярах, і без явних ознак нетрадиц.орієнтації (ні райдуги на одязі, нічого) показує документи, не бикує, а хай три штуки кабанчиків, обов`язково у пікселі його ламають, б`ють, тягнуть... Яка буде реакція тилів? Всезагальне щастя і ейфорія, що все підтвердилось? Чи будуть таки і критичні думки, що все могло бути розіграно по нотах (напр., вчора майже копія такого хлопчика кинула цеглину у вікно цим тцк, а потім колишній працівник сбєрбанку, які не бувають колишніми -- морально принизив напр., в приваті, а потім ще щось...)
Всі ситуації, що вишукуєте в помийках, і навіть одиночні як я описав -- вони всі ні про що. Бо ви перші все це елойство почали. І тепер стали “корисними ідіотами” для ворога.
І саме тому треба прибирати людський чинник. Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”. А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете. Тоді вже не витимете про “буцифікації”. Бо бусів не буде.
Бетон написав:Этого мало. У вас нет справки из ТЦК о принадлежности к человеческой рассе
Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, Но если ты не мент, возьмут и тебя.
Bobua написав:Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”. А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.
так эта система сожрёт и тебя. или думаешь ты бессмертый? системе всё равно кого сжирать. Не знаю с чего ты решил, что тыловые крысы с окопными бойцами заодно. Имхо это 2я линия фронта. Одного в окоп, другого в теплый штаб. Враги навеки. Дело не в бумагах, а в справедливости. В которую настолько сильно верят, что очереди в ТЦК стоят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 кві, 2024 09:57, всього редагувалось 3 разів.