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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 09:52
Бетон написав: Hotab написав:hume
штрафов до сих пор нет. Какая проблема.
Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут»..
едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.»
Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить
Неправда.
Меня с детьми кошмарили на подъезде к Киеву. Заставили сидеть зимой в машине возле блок поста
Вы то ладно. Ехали как-то сотрудники МВС из Ужгорода в Киев, в авто находились старлей, майор и генерал-майор. Приехали уже после 00.00, на блокпосту при въезде в Киев военные сказали, что им абсолютно пох кто в машине и у них приказ, пока им не дадут распоряжение дальше никто не поедет. Дилемму решали полтора часа. Вообще лучше не попадать в комендантский час на блокпосты за пределами городов
Но это въезд в город. Перемещаться ночью внутри города можно, но без оснований, или спецпропуска, лучше этого не делать.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 09:59
Дюрі-бачі написав:
Нажаль ситуація суттєво змінилась в порівнянні з 2023. Зараз в москалів достатньо КАБів, щоб довести Харків до стану Бахмута...
І шо робить? Чекати обранняя Трампа, який заставить Україну відмовитись від окупованих територій (ще хз де до того часу буде фронт) чи...?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:12
Бобуа
Ви у будь-який спосіб вже який раз доводите свою думку, що критерій "понад усе" під час війни на виживання -- справи військових.
І чогось очікуєте, якоїсь свідомості (сприйняття цього) від цивільних.
Така хфантастика буває тільки на паперах (радянських газет -- увесь нарід встане на захист...), блакитних екранах та виступах політиків. Типу захист країни понад усе.
Реальність же інша.
Механізми та методи реалізації є різні. Обирай будь-які.
От тільки вибір (рішення) приймає хто? І впроваджує (якщо зможе) хто?
Тобто: ну не від тих Ви вимагаєте, очікуєте, звертаєтесь.
Ну Ви ж самі це чудово розумієте.
З.и. а якщо цинічно, то маємо: влада-нарід визначили, що Вам і Ко повинні тягнути воза ... то от Вам і Ко (не пощастило?) випала така велика честь, відповідальна місія, ви героя і бла-бла-бла.
Що Вас не влаштовує?
Вибір та рішення народу ... так треба було до війни змінити гражданство. Залишилися, знач погодилися, то тепер виконуйте.
(Це я показав той самий принцип, який тутешні застосовують до ухилянтів. Він підходить і до них).
Тому всоте: що понад усе? Як це визначити і оформити (хоч офіційно, краще офіційно; або хоч на словах публічно, але чітко і однозначно)?
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 08 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:19
detroytred написав:
Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:20
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.
Отож...
Але ні офіційно, ні публічно неофіційно - це не визнано.
Тому і наслідки такі. Бо ілюзії конфліктують з реальністю.
Реальності не дають законності...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:25
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Этого мало. У вас нет справки из ТЦК о принадлежности к человеческой рассе
Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, Но если ты не мент, возьмут и тебя.
Bobua написав:
Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”.
А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.
так эта система сожрёт и тебя. или думаешь ты бессмертый? системе всё равно кого сжирать. Не знаю с чего ты решил, что тыловые крысы с окопными бойцами заодно. Имхо это 2я линия фронта. Одного в окоп, другого в теплый штаб. Враги навеки. Дело не в бумагах, а в справедливости. В которую настолько сильно верят, что очереди в ТЦК стоят.
Країні треба вижити.
Країна розвивається.
Ідеальною була би всюдисуща нетерпимість до елоїв, але їх завеликий %, отже це нереально.
Гроші х2, х3 новеньким -- питання не вирішать, і, крім того, образять людей, що воювати 2роки за х1.
Краще ці гроші пустити на укріплення. І це вже роблять. Проїздили поряд з таким будівництвом на авто. І Порох біля такого фотався.
І менше буде витрат 15М.
Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
Хіба що жруни-хобіти(?), але вони потім виявились героями.
І ви всі такими станете.
Коли зрозумієте, що в нових укріпленнях боятись вже нема чого.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:28
Bobua написав:
Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
А навіщо їм героїзація у хфільмах???
Хфільми то для ...
А елоїв героїзує сама реальність -- їх бабло тощо.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:29
Bobua написав:
Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
герои, медали, гусары с перьями на конях. 18й век. В 21м веке Герой тот кто предложит справедливую формулу, которая устроит всех. например, 6 мес на фронте 6 месяцев в тылу, з/п на нуле 200, в пехоту брать только подготовленных и мотивированных. Но не предложат. Бабки дороже. С одной стороны бессрочный контракт, с другой 8куе военкому. Можно побегать за 200 тыс. Вот и все варианты для смертных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 08 кві, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:31
vitaliiangel написав: Bobua написав:
Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
герои, медали, гусары с перьями на конях. 18й век. В 21м веке Герой тот кто предложит справедливую формулу, которая устроит всех. например, 6 мес на фронте 6 месяцев в тылу, з/п на нуле 200, в пехоту брать только подготовленных и мотивированных. Но не предложат.
Чому? Тобто які причини, що не запропонують?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:32
Бетон написав:
The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.
Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.
Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет
В секретному місці , в промисловому кварталі , сіра зона - ви хоч самі не обісрались від страху коли писали ?
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