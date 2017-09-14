RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 75717572757375747575>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:52

  Бетон написав:
  Hotab написав:hume штрафов до сих пор нет. Какая проблема.
Там были крокодильи слезы, что «мамы с детками на вокзале до утра ждут»..
едва ли не каждый главный мвс-ник области разъяснял, что «да, нельзя, но если есть билет с поезда/на поезд , прибывающий в к.час - едьте.»
Если в Киеве таксеров на блокпостах до утра мурыжат - это одно. Никто с билетом маму с дитем, которых встречает папа, не будет кошмарить

Неправда.
Меня с детьми кошмарили на подъезде к Киеву. Заставили сидеть зимой в машине возле блок поста

Вы то ладно. Ехали как-то сотрудники МВС из Ужгорода в Киев, в авто находились старлей, майор и генерал-майор. Приехали уже после 00.00, на блокпосту при въезде в Киев военные сказали, что им абсолютно пох кто в машине и у них приказ, пока им не дадут распоряжение дальше никто не поедет. Дилемму решали полтора часа. Вообще лучше не попадать в комендантский час на блокпосты за пределами городов
Но это въезд в город. Перемещаться ночью внутри города можно, но без оснований, или спецпропуска, лучше этого не делать.
hume
 
Повідомлень: 9705
З нами з: 27.12.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 09:59

  Дюрі-бачі написав:Нажаль ситуація суттєво змінилась в порівнянні з 2023. Зараз в москалів достатньо КАБів, щоб довести Харків до стану Бахмута...

І шо робить? Чекати обранняя Трампа, який заставить Україну відмовитись від окупованих територій (ще хз де до того часу буде фронт) чи...?
Schmit
 
Повідомлень: 4266
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:12

Бобуа
Ви у будь-який спосіб вже який раз доводите свою думку, що критерій "понад усе" під час війни на виживання -- справи військових.
І чогось очікуєте, якоїсь свідомості (сприйняття цього) від цивільних.

Така хфантастика буває тільки на паперах (радянських газет -- увесь нарід встане на захист...), блакитних екранах та виступах політиків. Типу захист країни понад усе.

Реальність же інша.
Механізми та методи реалізації є різні. Обирай будь-які.
От тільки вибір (рішення) приймає хто? І впроваджує (якщо зможе) хто?

Тобто: ну не від тих Ви вимагаєте, очікуєте, звертаєтесь.
Ну Ви ж самі це чудово розумієте.

З.и. а якщо цинічно, то маємо: влада-нарід визначили, що Вам і Ко повинні тягнути воза ... то от Вам і Ко (не пощастило?) випала така велика честь, відповідальна місія, ви героя і бла-бла-бла.

Що Вас не влаштовує?
Вибір та рішення народу ... так треба було до війни змінити гражданство. Залишилися, знач погодилися, то тепер виконуйте.
(Це я показав той самий принцип, який тутешні застосовують до ухилянтів. Він підходить і до них).

Тому всоте: що понад усе? Як це визначити і оформити (хоч офіційно, краще офіційно; або хоч на словах публічно, але чітко і однозначно)?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 кві, 2024 10:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28061
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:19

  detroytred написав:Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22851
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:20

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.

Отож...

Але ні офіційно, ні публічно неофіційно - це не визнано.
Тому і наслідки такі. Бо ілюзії конфліктують з реальністю.

Реальності не дають законності...
detroytred
 
Повідомлень: 28061
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:25

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Этого мало. У вас нет справки из ТЦК о принадлежности к человеческой рассе
Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, Но если ты не мент, возьмут и тебя.
  Bobua написав:Блокувати вам всім і рахунки, і повернення овдп, і водій.права -- як “ризиковим клієнтам”.
А розблоковувати коли самі прийдете і папери покажете.
так эта система сожрёт и тебя. или думаешь ты бессмертый? системе всё равно кого сжирать. Не знаю с чего ты решил, что тыловые крысы с окопными бойцами заодно. Имхо это 2я линия фронта. Одного в окоп, другого в теплый штаб. Враги навеки. Дело не в бумагах, а в справедливости. В которую настолько сильно верят, что очереди в ТЦК стоят.


Країні треба вижити.
Країна розвивається.

Ідеальною була би всюдисуща нетерпимість до елоїв, але їх завеликий %, отже це нереально.

Гроші х2, х3 новеньким -- питання не вирішать, і, крім того, образять людей, що воювати 2роки за х1.

Краще ці гроші пустити на укріплення. І це вже роблять. Проїздили поряд з таким будівництвом на авто. І Порох біля такого фотався.
І менше буде витрат 15М.

Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
Хіба що жруни-хобіти(?), але вони потім виявились героями.
І ви всі такими станете.
Коли зрозумієте, що в нових укріпленнях боятись вже нема чого. :)
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:28

  Bobua написав:
Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.

А навіщо їм героїзація у хфільмах???
Хфільми то для ...

А елоїв героїзує сама реальність -- їх бабло тощо.
detroytred
 
Повідомлень: 28061
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:29

  Bobua написав:Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
герои, медали, гусары с перьями на конях. 18й век. В 21м веке Герой тот кто предложит справедливую формулу, которая устроит всех. например, 6 мес на фронте 6 месяцев в тылу, з/п на нуле 200, в пехоту брать только подготовленных и мотивированных. Но не предложат. Бабки дороже. С одной стороны бессрочный контракт, с другой 8куе военкому. Можно побегать за 200 тыс. Вот и все варианты для смертных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 кві, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22851
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2390 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:31

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Крім того, не можу згадати книг чи фільмів, які б героїзували елоїв.
герои, медали, гусары с перьями на конях. 18й век. В 21м веке Герой тот кто предложит справедливую формулу, которая устроит всех. например, 6 мес на фронте 6 месяцев в тылу, з/п на нуле 200, в пехоту брать только подготовленных и мотивированных. Но не предложат.

Чому? Тобто які причини, що не запропонують?
detroytred
 
Повідомлень: 28061
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:32

  Бетон написав:The Economist із посиланням на військові джерела в Києві припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення.

Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. В інтерв'ю, взятому в секретному місці в промисловому кварталі, Терехов заявив, що Харків не має наміру здаватися.

Терехову из секретного места виднее. Видимо терехов своим телом защищает от ударов, вырабатывает электричество и излучает интернет


В секретному місці , в промисловому кварталі , сіра зона - ви хоч самі не обісрались від страху коли писали ?
холява
2
 
Повідомлень: 4362
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 75717572757375747575>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 20539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 181190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 601345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2308)
08.04.2024 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.