Додано: Пон 08 кві, 2024 10:12

Бобуа

Ви у будь-який спосіб вже який раз доводите свою думку, що критерій "понад усе" під час війни на виживання -- справи військових.

І чогось очікуєте, якоїсь свідомості (сприйняття цього) від цивільних.



Така хфантастика буває тільки на паперах (радянських газет -- увесь нарід встане на захист...), блакитних екранах та виступах політиків. Типу захист країни понад усе.



Реальність же інша.

Механізми та методи реалізації є різні. Обирай будь-які.

От тільки вибір (рішення) приймає хто? І впроваджує (якщо зможе) хто?



Тобто: ну не від тих Ви вимагаєте, очікуєте, звертаєтесь.

Ну Ви ж самі це чудово розумієте.



З.и. а якщо цинічно, то маємо: влада-нарід визначили, що Вам і Ко повинні тягнути воза ... то от Вам і Ко (не пощастило?) випала така велика честь, відповідальна місія, ви героя і бла-бла-бла.



Що Вас не влаштовує?

Вибір та рішення народу ... так треба було до війни змінити гражданство. Залишилися, знач погодилися, то тепер виконуйте.

(Це я показав той самий принцип, який тутешні застосовують до ухилянтів. Він підходить і до них).



Тому всоте: що понад усе? Як це визначити і оформити (хоч офіційно, краще офіційно; або хоч на словах публічно, але чітко і однозначно)?