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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7572757375747575>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:51

  vitaliiangel написав:. Бабки дороже.

Так це по ринковому.
Калькулятор.
Для себе.

А як же щоб по ринковому для країни?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:55

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:. Бабки дороже.

Так це по ринковому.
Калькулятор.
Для себе.

А як же щоб по ринковому для країни?

в идеальном мире надо спросить у каждого что он хочет и сколько он готов за это заплатить. У нас "что он хочет" спрашивают у чиновников и тыловых военных, а "сколько он готов заплатить" у пэрэсичного и Западных доноров. Поэтому слегка дурацкая ситуация. Когда пэрэсичному запрещают ночью ехать с вокзала домой за его же налоги. А потом будут удивляться почему всё меньше желающих их платить и всё больше выехать из страны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 кві, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:00

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У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:03

Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:04

Тут кто-не неделю-две назад спрашивал "а не могут ли все похищения ткц-шниками быть тщательно спланированными спец-операциями по выявлению глубоко законспирированных ухылянтов?"
А вот и ответ на вопрос подоспел:
По данным СМИ, вечером 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины трое мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами и в балаклавах с нарисованными белыми челюстями без разговоров затащили в бус 14-летнего мальчика. Ребенка вывезли в сторону другого села.
https://24tv.ua/ru/odesskoj-oblasti-lju ... a_n2530463

т.е. по старым заветам "валите всех -- наверху разберутся" -- гребут тупо всех, кто шевелится :lol:

Там, если оф-заявлению верить, даже в ЕРДР дело внесли -- заодно и посмотрим поможет ли автоматизация хотя бы исполнителей посадить...
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:07

  Hotab написав:Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:10

  _hunter написав:
  Hotab написав:Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...

У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є.
Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші …
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:15

  _hunter написав:
  Hotab написав:Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...


Форум жебраків, країна бідось, світ зубожілих... :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:16

vitaliiangel

всем форумом переживаем, чтобы не забыл обмыть новоселье.


Весь форум, ти пігулки всі прийняв?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:17

  Hotab написав:vitaliiangel

всем форумом переживаем, чтобы не забыл обмыть новоселье.


Весь форум, ти пігулки всі прийняв?

у тебя глюки. я такого не писал)
vitaliiangel
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