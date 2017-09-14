Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:51
vitaliiangel написав:
. Бабки дороже.
Так це по ринковому.
Калькулятор.
Для себе.
А як же щоб по ринковому для країни?
detroytred
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Додано: Пон 08 кві, 2024 10:55
detroytred написав: vitaliiangel написав:
. Бабки дороже.
Так це по ринковому.
Калькулятор.
Для себе.
А як же щоб по ринковому для країни?
в идеальном мире надо спросить у каждого что он хочет и сколько он готов за это заплатить. У нас "что он хочет" спрашивают у чиновников и тыловых военных, а "сколько он готов заплатить" у пэрэсичного и Западных доноров. Поэтому слегка дурацкая ситуация. Когда пэрэсичному запрещают ночью ехать с вокзала домой за его же налоги. А потом будут удивляться почему всё меньше желающих их платить и всё больше выехать из страны.
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vitaliiangel
в Пон 08 кві, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:00
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇 У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових
На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Модератор
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:03
Модератор На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
Hotab
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:04
Тут кто-не неделю-две назад спрашивал "а не могут ли все похищения ткц-шниками быть тщательно спланированными спец-операциями по выявлению глубоко законспирированных ухылянтов?"
А вот и ответ на вопрос подоспел:
По данным СМИ, вечером 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины трое мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами и в балаклавах с нарисованными белыми челюстями без разговоров затащили в бус 14-летнего мальчика. Ребенка вывезли в сторону другого села.
https://24tv.ua/ru/odesskoj-oblasti-lju ... a_n2530463
т.е. по старым заветам "валите всех -- наверху разберутся" -- гребут тупо всех, кто шевелится
Там, если оф-заявлению верить, даже в ЕРДР дело внесли -- заодно и посмотрим поможет ли автоматизация хотя бы исполнителей посадить...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:07
Hotab написав: Модератор На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
>>> Тобто все сходиться
Не совсем
-- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:10
_hunter написав: Hotab написав: Модератор На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
>>> Тобто все сходиться
Не совсем
-- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...
У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є.
Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші …
Hotab
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:15
_hunter написав: Hotab написав: Модератор На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
>>> Тобто все сходиться
Не совсем
-- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если
на счету пусто
-- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...
Форум жебраків, країна бідось, світ зубожілих...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:16
vitaliiangel
всем форумом переживаем, чтобы не забыл обмыть новоселье.
Весь форум, ти пігулки всі прийняв?
Hotab
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:17
Hotab написав: vitaliiangel
всем форумом переживаем, чтобы не забыл обмыть новоселье.
Весь форум, ти пігулки всі прийняв?
у тебя глюки. я такого не писал)
vitaliiangel
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