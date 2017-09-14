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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:18
Капец вчера кровищи было. Хорошо меня черт не дёрнул с дочерью пойти.
Но вчера писали, что перерезал стеклом горло.
Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.
Хлопець помер на місці події.
Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Йому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.
ДБР вже розпочало кримінальне провадження, повідомили у прес-службі.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:25
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.
Напевно саме тому "штурмовики" ТЦК роблять облави біля станцій метро, а не в елітних ЖК та ресторанах. В елітних ЖК 120 000 грн на місяць нікому не цікаві.
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