RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7572757375747575
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Капец вчера кровищи было. Хорошо меня черт не дёрнул с дочерью пойти.

Но вчера писали, что перерезал стеклом горло.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.
Хлопець помер на місці події.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Йому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.

ДБР вже розпочало кримінальне провадження, повідомили у прес-службі.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.

Напевно саме тому "штурмовики" ТЦК роблять облави біля станцій метро, а не в елітних ЖК та ресторанах. В елітних ЖК 120 000 грн на місяць нікому не цікаві.
UA
 
Повідомлень: 8063
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1813 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7572757375747575
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, unicdima і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 20539
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 181190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 601345
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2308)
08.04.2024 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.