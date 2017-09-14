Тут кто-не неделю-две назад спрашивал "а не могут ли все похищения ткц-шниками быть тщательно спланированными спец-операциями по выявлению глубоко законспирированных ухылянтов?" А вот и ответ на вопрос подоспел:
По данным СМИ, вечером 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины трое мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами и в балаклавах с нарисованными белыми челюстями без разговоров затащили в бус 14-летнего мальчика. Ребенка вывезли в сторону другого села. https://24tv.ua/ru/odesskoj-oblasti-lju ... a_n2530463
т.е. по старым заветам "валите всех -- наверху разберутся" -- гребут тупо всех, кто шевелится
Там, если оф-заявлению верить, даже в ЕРДР дело внесли -- заодно и посмотрим поможет ли автоматизация хотя бы исполнителей посадить...
vitaliiangel написав: А комендантский час? Или в 23 заходят в 6 выходят?
Не знаю. Даж не думав якось ні разу про це, ні на початку за 9 місяців коли ще не призвали ні зараз. Хз як воно зара в києві чи харкові. Взагалі в мене є паролі...Но питали лиш по дорогах на блокпостах тут в запоріжській області по запоріжжі лазив вночі без форми, ходють люди нікому діла нема. А взагалі смішно б було якщо б ще раз призвали
На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?
Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
>>> Тобто все сходиться Не совсем -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...
У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є. Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші …
Давайте, может, с более короткого списка начнем -- что именно есть? Счета в том году уже обнулили ровно на этих же слухах -- сейчас обнулят еще раз. И на этот раз (в отличии от прошлого) назад заносить уже ничего не будут. Единственное жилье с аукциона продать не могут. Выселить из него тоже. Авто? -- так, вроде, тоже в том году еще все попереписывали на жен. Если кто недопереписал -- перепишет в этом месяце. Что еще осталось -- считаете, что по Мериканским примерам будут по хатам ходить и всякие телевизоры/холодильники/мебель выность?
UPD: як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику.
За інформацією самих молодих людей у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?".
Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.
Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити. (https://t.me/kyivoperat/143512)
Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.