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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 75637564756575667567>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:03

Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:04

Тут кто-не неделю-две назад спрашивал "а не могут ли все похищения ткц-шниками быть тщательно спланированными спец-операциями по выявлению глубоко законспирированных ухылянтов?"
А вот и ответ на вопрос подоспел:
По данным СМИ, вечером 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины трое мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами и в балаклавах с нарисованными белыми челюстями без разговоров затащили в бус 14-летнего мальчика. Ребенка вывезли в сторону другого села.
https://24tv.ua/ru/odesskoj-oblasti-lju ... a_n2530463

т.е. по старым заветам "валите всех -- наверху разберутся" -- гребут тупо всех, кто шевелится :lol:

Там, если оф-заявлению верить, даже в ЕРДР дело внесли -- заодно и посмотрим поможет ли автоматизация хотя бы исполнителей посадить...
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:07

  Hotab написав:Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:10

  _hunter написав:
  Hotab написав:Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...

У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є.
Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші …
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:15

  _hunter написав:
  Hotab написав:Модератор

На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...


Форум жебраків, країна бідось, світ зубожілих... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Капец вчера кровищи было. Хорошо меня черт не дёрнул с дочерью пойти.

Но вчера писали, что перерезал стеклом горло.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.
Хлопець помер на місці події.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Йому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.

ДБР вже розпочало кримінальне провадження, повідомили у прес-службі.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тому всоте: що понад усе?
шо за вопрос, бабки конечно.

Напевно саме тому "штурмовики" ТЦК роблять облави біля станцій метро, а не в елітних ЖК та ресторанах. В елітних ЖК 120 000 грн на місяць нікому не цікаві.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:29

  vitaliiangel написав:
А комендантский час? Или в 23 заходят в 6 выходят?

Не знаю. Даж не думав якось ні разу про це, ні на початку за 9 місяців коли ще не призвали ні зараз. Хз як воно зара в києві чи харкові. Взагалі в мене є паролі...Но питали лиш по дорогах на блокпостах тут в запоріжській області по запоріжжі лазив вночі без форми, ходють люди нікому діла нема. А взагалі смішно б було якщо б ще раз призвали :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:30

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Модератор


На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?


Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться
Не совсем :) -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...

У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є.
Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші …

Давайте, может, с более короткого списка начнем -- что именно есть?
Счета в том году уже обнулили ровно на этих же слухах -- сейчас обнулят еще раз. И на этот раз (в отличии от прошлого) назад заносить уже ничего не будут.
Единственное жилье с аукциона продать не могут. Выселить из него тоже.
Авто? -- так, вроде, тоже в том году еще все попереписывали на жен. Если кто недопереписал -- перепишет в этом месяце.
Что еще осталось :?: -- считаете, что по Мериканским примерам будут по хатам ходить и всякие телевизоры/холодильники/мебель выность? :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:33

  Бетон написав:Хлопець помер на місці події.

UPD: як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику.

За інформацією самих молодих людей у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?".

Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.

Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити. (https://t.me/kyivoperat/143512)


Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.
vitaliiangel
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