Додано: Пон 08 кві, 2024 11:30

Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав: Модератор





На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?





Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться. На вашу думку, чому тема з блокуванням рахунків знову обговорюється та чим в решті завершиться?Щоб заохотити військового на 200 т грн , треба у когось взяти. Або 20 т грн у лежачого на диванчику коментатора, або накласти на нього 100 (200) тисяч гривень. Тобто все сходиться.

>>> Тобто все сходиться

Не совсем -- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится... >>> Тобто все сходитьсяНе совсем-- штраф мало наложит -- его еще и взыскать нужно суметь. А если на счету пусто -- хоть мульон накладывай -- денег в казне не прибавится...

У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є.

Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші … У нас нема нічого тільки у Інвестор К. Але йому під 70, він не цікавий ТЦК. У решти все є.Доповідайте, чого саме у вас нема? Розберемось, в чому стискати будуть саме ваші …

Давайте, может, с более короткого списка начнем -- что именно есть?Счета в том году уже обнулили ровно на этих же слухах -- сейчас обнулят еще раз. И на этот раз (в отличии от прошлого) назад заносить уже ничего не будут.Единственное жилье с аукциона продать не могут. Выселить из него тоже.Авто? -- так, вроде, тоже в том году еще все попереписывали на жен. Если кто недопереписал -- перепишет в этом месяце.Что еще осталось-- считаете, что по Мериканским примерам будут по хатам ходить и всякие телевизоры/холодильники/мебель выность?