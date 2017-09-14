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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7564756575667567>
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:39

Накоплюйте борги, після війни сплатите

_hunter
так, вроде, тоже в том году еще все попереписывали на жен.



Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому - сягнула майже 1300 договорів", - йдеться у повідомленні.


Задача з шкільного підручника без зірочки: на скільки більше разом оформлено авто за 8-10 місяців. З мільйонів наявних. 5 тис? 7?
Картки ви всі закрили? Готові накоплювати борги? Ну тоді ви в безпеці. Але мільйони мінус 7 тис - ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 кві, 2024 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:42

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Хлопець помер на місці події.

UPD: як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику.

За інформацією самих молодих людей у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?".

Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.

Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити. (https://t.me/kyivoperat/143512)


Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.

Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер.
А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк.


UPD
30 річний зловмисник був військовослужбовцем правоохоронного органу. Його затримано.


Надовго, цікаво?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Думаю, що рахунки закриють і майно перепишуть переважно ті, хто й відстрочку оформляв через навчання... А переважна більшість чомусь думає, що якщо нічого не робити, сидіти тихо, то якось воно буде
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:46

  Дюрі-бачі написав:Думаю, що рахунки закриють і майно перепишуть переважно ті, хто й відстрочку оформляв через навчання... А переважна більшість чомусь думає, що якщо нічого не робити, сидіти тихо, то якось воно буде

Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік.
Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!»
Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 кві, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:47

  Hotab написав:_hunter
так, вроде, тоже в том году еще все попереписывали на жен.



Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому - сягнула майже 1300 договорів", - йдеться у повідомленні.


Задача з шкільного підручника без зірочки: на скільки більше разом оформлено авто за 8-10 місяців. З мільйонів наявних. 5 тис? 7?
Картки ви всі закрили? Готові накоплювати борги? Ну тоді ви в безпеці. Але мільйони мінус 7 тис - ні.

Вы перепутали задачу с олимпиадной: сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:49

_hunter


сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено?


В честь чого?
Підїдьте в СЦ МВС, гляньте відсоток там ч/ж
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:51

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Счета в том году уже обнулили ровно на этих же слухах -- сейчас обнулят еще раз. И на этот раз (в отличии от прошлого) назад заносить уже ничего не будут.

От особисто я: маю нерозривні депозити, маю зарплату які ніяк не вивести...

С депозитами -- ну да, не повезло. Отдельный вопрос насколько оправданно/рискованно держать депозит в воюющей стране. Но если он изначально был 3+ года -- увы.

Зарплата? -- а точно вот вообще никак не вывести? -- и даже место работы на более лояльное вообще никак не сменить? -- даже если каждый месяц будет приходить штраф на сумму (или даже больше) ЗП? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:52

  Hotab написав:Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік.
Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!»
Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .

В мене зразу двоє сусідів призовного віку купили електросамокати.
Це якось повязано?
Готуються? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но если он изначально был 3+ года -- увы.
Так, я з тих психів, що в Сенсбанк заніс валюту на 5 років за місяць до початку вторгнення...
  _hunter написав:и даже место работы на более лояльное вообще никак не сменить?
Та поки в мене по закону відстрочка, то тримаюсь за місце роботи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 08 кві, 2024 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:53

  Hotab написав:_hunter


сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено?


В честь чого?
Підїдьте в СЦ МВС, гляньте відсоток там ч/ж

Увы :cry: -- но поверю вам наслово :)
Но всеравно вопрос: а точно авто могут изъять в счет уплаты админ-штрафа? :roll:
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