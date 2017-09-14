UPD: як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику.
За інформацією самих молодих людей у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?".
Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.
Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити. (https://t.me/kyivoperat/143512)
Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.
Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер. А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк.
UPD 30 річний зловмисник був військовослужбовцем правоохоронного органу. Його затримано.
Дюрі-бачі написав:Думаю, що рахунки закриють і майно перепишуть переважно ті, хто й відстрочку оформляв через навчання... А переважна більшість чомусь думає, що якщо нічого не робити, сидіти тихо, то якось воно буде
Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік. Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!» Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 кві, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
так, вроде, тоже в том году еще все попереписывали на жен.
Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому - сягнула майже 1300 договорів", - йдеться у повідомленні.
Задача з шкільного підручника без зірочки: на скільки більше разом оформлено авто за 8-10 місяців. З мільйонів наявних. 5 тис? 7? Картки ви всі закрили? Готові накоплювати борги? Ну тоді ви в безпеці. Але мільйони мінус 7 тис - ні.
Вы перепутали задачу с олимпиадной: сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено?
Hotab написав:Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік. Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!» Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .
В мене зразу двоє сусідів призовного віку купили електросамокати. Це якось повязано? Готуються?