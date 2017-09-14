Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців.
Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...
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Додано: Пон 08 кві, 2024 11:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців.
Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:13
ЛендЛеді?
А як так вийшло, що хата в селі не була на ній від початку?
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:13
Додано: Пон 08 кві, 2024 12:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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