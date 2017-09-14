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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7564756575667567
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:13

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:А, ну так вам и штраф вроде не грозит. Хотя от этого квартала всего ожидать можно

Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців.
Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...


ЛендЛеді?

А як так вийшло, що хата в селі не була на ній від початку?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:13

  _hunter написав:Вы перепутали задачу с олимпиадной: сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено? :wink:

Даже вам было сложно в цифре женщин в машине. А тут ещё всё переоформить... Не справитесь никак.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А як так вийшло, що хата в селі не була на ній від початку?

Спадок від діда по заповіту. Так вирішили, щоб не ділити між 2 дітьми - передати все онуку...
Дюрі-бачі
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