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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7563756475657566
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:52

  Hotab написав:Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік.
Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!»
Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .

В мене зразу двоє сусідів призовного віку купили електросамокати.
Це якось повязано?
Готуються? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но если он изначально был 3+ года -- увы.
Так, я з тих психів, що в Сенсбанк заніс валюту на 5 років за місяць до початку вторгнення...
  _hunter написав:и даже место работы на более лояльное вообще никак не сменить?
Та поки в мене по закону відстрочка, то тримаюсь за місце роботи...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 08 кві, 2024 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:53

  Hotab написав:_hunter


сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено?


В честь чого?
Підїдьте в СЦ МВС, гляньте відсоток там ч/ж

Увы :cry: -- но поверю вам наслово :)
Но всеравно вопрос: а точно авто могут изъять в счет уплаты админ-штрафа? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:55

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Но если он изначально был 3+ года -- увы.
Так, я з тих психів, що Сенсбанк заніс валюту на 5 років за місяць до початку вторгнення...
  _hunter написав:и даже место работы на более лояльное вообще никак не сменить?
Та поки в мене по закону відстрочка, то тримаюсь за місце роботи...

А, ну так вам и штраф вроде не грозит. Хотя от этого квартала всего ожидать можно :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:57

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено?


В честь чого?
Підїдьте в СЦ МВС, гляньте відсоток там ч/ж

Увы :cry: -- но поверю вам наслово :)
Но всеравно вопрос: а точно авто могут изъять в счет уплаты админ-штрафа? :roll:

Все рухоме буде першим . Навіть 100 грн штрафа (який у виконавця підросте добре) вистачить, якщо нормально так тягнути і забивати
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 кві, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А, ну так вам и штраф вроде не грозит. Хотя от этого квартала всего ожидать можно

Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців.
Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:13

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:А, ну так вам и штраф вроде не грозит. Хотя от этого квартала всего ожидать можно

Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців.
Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...


ЛендЛеді?

А як так вийшло, що хата в селі не була на ній від початку?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:13

  _hunter написав:Вы перепутали задачу с олимпиадной: сколько из тех трех лямов изначально на жену/маму/бабушку оформлено? :wink:

Даже вам было сложно в цифре женщин в машине. А тут ещё всё переоформить... Не справитесь никак.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А як так вийшло, що хата в селі не була на ній від початку?

Спадок від діда по заповіту. Так вирішили, щоб не ділити між 2 дітьми - передати все онуку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:08

  Бетон написав:Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер.
А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк.
Надовго, цікаво?


Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ



Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей.
«Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.


https://sud.ua/uk/news/ukraine/297675-o ... ryadam-vsu

Скільки б лайна ви тут не накидували все рівно настане ваша черга .
холява
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