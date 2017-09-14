Hotab написав:Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік. Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!» Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .
В мене зразу двоє сусідів призовного віку купили електросамокати. Це якось повязано? Готуються?
_hunter написав:А, ну так вам и штраф вроде не грозит. Хотя от этого квартала всего ожидать можно
Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців. Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...
_hunter написав:А, ну так вам и штраф вроде не грозит. Хотя от этого квартала всего ожидать можно
Саме так. Поки не загрожує, але хто зна що приймуть в черговій ітерації закону. Он москалі вже позбавили відстрочки науковців. Квартиру і хату в селі, на всякий випадок, переписав на маму, тепер вона "лендлорд"...
ЛендЛеді?
А як так вийшло, що хата в селі не була на ній від початку?
Бетон написав:Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер. А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк. Надовго, цікаво?
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей. «Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.