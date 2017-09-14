Бетон написав:Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер. А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк. Надовго, цікаво?
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей. «Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.
Бетон написав:Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок Оце дійсно - цікаво.
Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді
Лайном називати звичайні події - інфантильно
У нас 402 депутата 2(мужчина и женщина) точно военнослужащие. Это 0,5% депутатов. Задача есть х млн. потенциальных и 1 млн. военнослужащих. Какая пропорция, столько и попросим подкинуть ещё пару депутатов с их детьми сложнее ))) Бутусов, Бигус на нуле и близко к нулю. Поэтому ваше утверждение что прям не сыскать разбивается о статистику, что оказывается есть уже с первых причём дней.
Но война само по себе лайно, то что никак не нивелировать до окончания. Опасность, потери жизни, нехватка всего что стреляет. А как должно быть по другому?
Бетон написав:Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок Оце дійсно - цікаво.
Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді
Лайном називати звичайні події - інфантильно
У нас 402 депутата 2(мужчина и женщина) точно военнослужащие. Это 0,5% депутатов. Задача есть х млн. потенциальных и 1 млн. военнослужащих. Какая пропорция, столько и попросим подкинуть ещё пару депутатов с их детьми сложнее ))) Бутусов, Бигус на нуле и близко к нулю. Поэтому ваше утверждение что прям не сыскать разбивается о статистику, что оказывается есть уже с первых причём дней.
Но война само по себе лайно, то что никак не нивелировать до окончания. Опасность, потери жизни, нехватка всего что стреляет. А как должно быть по другому?
Я тоже близко га неделе буду. Бомбоубежище нужно лить. Чиновников всех уровней ооочень много. Депутатов местных, областных советов тысячи. Оставников до 60 лет - дофигище. Да, вообще, с правом ношения оружия. Я не понимаю, вы тут все чинуши, что-ли? Чего вы впрягаетесь все за них? Что за презрение к рабочему классу и любовь к чинушам?
Бетон написав:Я тоже близко га неделе буду. Бомбоубежище нужно лить. Чиновников всех уровней ооочень много. Депутатов местных, областных советов тысячи. Оставников до 60 лет - дофигище. Да, вообще, с правом ношения оружия. Я не понимаю, вы тут все чинуши, что-ли? Чего вы впрягаетесь все за них? Что за презрение к рабочему классу и любовь к чинушам?
Где презрение? У меня скорее непонимание человек с деньгами которому пиздец как все не нравится, строит чинушам бомбоубежища. А оказывается это я их защищаю. Я ничего не пропустила? Логика у вас не поломалась? Потому что даже когда тебя съели у тебя 2 выхода. Прекратите искать виновных во вне. Делайте так что бы ваша жизнь в сложившейся ситуации была минимально хотя бы комфортна. Если сделаете минимум комфорта себе, вы даже сможете помогать другим. Цели, планы, идеи у вас никто отобрать не в состоянии.
Ехххххххх, чим більше читаєш цю гілку і пищання ухилянтів тим більше хочеться влаштуватись в ТЦК і з'являтись їм, як грім серед ясного неба!
Ну, коли ж там той закон "животворящий" приймуть? При якому і будівельники з синами, і сторожі складів з Рівного,і підспідничні чоловіки з Мико-області, і Занзібарські, як і інші ухилянти будуть самі на колінах повзти до ТЦК!!!