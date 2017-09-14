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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7564756575667567
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:20

  холява написав:
  Бетон написав:Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер.
А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк.
Надовго, цікаво?


Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ



Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей.
«Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.


https://sud.ua/uk/news/ukraine/297675-o ... ryadam-vsu

Скільки б лайна ви тут не накидували все рівно настане ваша черга .

Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок
Оце дійсно - цікаво.

Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді

Лайном називати звичайні події - інфантильно

Командувач хай командує сухопутними віськами. Щось мені підказує, в нього є чим займатись і без інтерв'ю
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:29

  Бетон написав:Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок
Оце дійсно - цікаво.

Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді

Лайном називати звичайні події - інфантильно

У нас 402 депутата 2(мужчина и женщина) точно военнослужащие. Это 0,5% депутатов. Задача есть х млн. потенциальных и 1 млн. военнослужащих. Какая пропорция, столько и попросим подкинуть ещё пару депутатов :) с их детьми сложнее ))) Бутусов, Бигус на нуле и близко к нулю. Поэтому ваше утверждение что прям не сыскать разбивается о статистику, что оказывается есть уже с первых причём дней.

Но война само по себе лайно, то что никак не нивелировать до окончания. Опасность, потери жизни, нехватка всего что стреляет. А как должно быть по другому?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:35

  stm написав:
  Бетон написав:Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок
Оце дійсно - цікаво.

Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді

Лайном називати звичайні події - інфантильно

У нас 402 депутата 2(мужчина и женщина) точно военнослужащие. Это 0,5% депутатов. Задача есть х млн. потенциальных и 1 млн. военнослужащих. Какая пропорция, столько и попросим подкинуть ещё пару депутатов :) с их детьми сложнее ))) Бутусов, Бигус на нуле и близко к нулю. Поэтому ваше утверждение что прям не сыскать разбивается о статистику, что оказывается есть уже с первых причём дней.

Но война само по себе лайно, то что никак не нивелировать до окончания. Опасность, потери жизни, нехватка всего что стреляет. А как должно быть по другому?

Я тоже близко га неделе буду. Бомбоубежище нужно лить.
Чиновников всех уровней ооочень много. Депутатов местных, областных советов тысячи.
Оставников до 60 лет - дофигище.
Да, вообще, с правом ношения оружия.
Я не понимаю, вы тут все чинуши, что-ли? Чего вы впрягаетесь все за них?
Что за презрение к рабочему классу и любовь к чинушам?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:49

  Бетон написав:Я тоже близко га неделе буду. Бомбоубежище нужно лить.
Чиновников всех уровней ооочень много. Депутатов местных, областных советов тысячи.
Оставников до 60 лет - дофигище.
Да, вообще, с правом ношения оружия.
Я не понимаю, вы тут все чинуши, что-ли? Чего вы впрягаетесь все за них?
Что за презрение к рабочему классу и любовь к чинушам?

Где презрение? У меня скорее непонимание человек с деньгами которому пиздец как все не нравится, строит чинушам бомбоубежища. А оказывается это я их защищаю. Я ничего не пропустила? Логика у вас не поломалась? Потому что даже когда тебя съели у тебя 2 выхода. Прекратите искать виновных во вне. Делайте так что бы ваша жизнь в сложившейся ситуации была минимально хотя бы комфортна. Если сделаете минимум комфорта себе, вы даже сможете помогать другим. Цели, планы, идеи у вас никто отобрать не в состоянии.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:58

Свято наближається!©)))

Ехххххххх, чим більше читаєш цю гілку і пищання ухилянтів :mrgreen: тим більше хочеться влаштуватись в ТЦК і з'являтись їм, як грім серед ясного неба! :lol:


Ну, коли ж там той закон "животворящий" приймуть? :lol:
При якому і будівельники з синами, і сторожі складів з Рівного,і підспідничні чоловіки з Мико-області, і Занзібарські, як і інші ухилянти будуть самі на колінах повзти до ТЦК!!! :lol:

Слава Україні!!!

Слава ТЦК!!! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:00

stm
Где презрение?

А меня интересует ; «а где рабочий класс то?) :D
Hotab
 
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