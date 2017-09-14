5 квітня

Вечірка під прикриттям. Як львівський бомонд виправдовує свої розваги збором коштів на дрони

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Гості благодійного вечора, організованого глянцевим журналом “П’ємонт” 29 березня у п’ятизірковому відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA, пожертвували на закупівлю БпЛА для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади 115 тисяч гривень. За ці гроші купили 7 FPV дронів FlyFish 7.

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Сума зібраних коштів виглядає неспівмірною із масштабом заходу: в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібрались близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів’ян. З відео зрозуміло, що гості розважались на фуршеті, для них влаштували дитячий показ вечірніх та народних костюмів. Учасників вечора розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт “Рандеву”. Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс. Дрес-кодом заходу був Black Tie.



Серед гостей були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, львівська дизайнерка Інна Леон, Ольга Філатова-Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького. Гості свята хизувались дорогим вбрання та аксесуарами. Тут варто зауважити, що в середньому кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень. До прикладу, вартість оригіналів жіночих сумок, які засвітились на вечорі — від 1 до 5 тисяч доларів.

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Марта Кавецька розповіла LVIV.MEDIA про результат збору “100 тисяч було зібрано на банку, 5 200 поклали в скриньку готівкою, 10 500 додала від себе Олена Живко, це керівниця об’єднання добровольців, на чию банку і був відкритий збір. Це все в гривнях. Загально вийшло 115 500. Сім дронів”. Вона також розповіла, що гості заходу жертвували гроші на свій розсуд, і якоїсь визначеної суми не було: “Це виключно були донати гостей з їхніх можливостей. От ми робимо подію зі свого журналу. А додаємо до кожної якусь благодійну складову… В нас нема такого, що ми ставимо собі якусь ціль чи мету, це все індивідуально. Кожен, хто скільки може, стільки і донатить”.

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Ми зателефонували в Edem Resort & Spa, представившись організаторами благодійного аукціону та запитали скільки коштують їхні послуги. Нам розповіли, що оренда залу, в якому влаштували розвагу 29 березня, коштує 7 тисяч доларів США. Однак, якщо захід є благодійним, то його організаторам можуть зробити знижку. До слова, за 7 тисяч доларів можна купити 17 дронів FlyFish 7. Також в Edem Resort & Spa розповіли, що власного звуку і світла для організації концерту вони не надають, його потрібно привозити і налаштовувати із собою. В одній із львівських саунд-студій нас зорієнтували в цінах на таку послугу: щонайменше 200 тисяч гривень (ціна 12 дронів FlyFish 7).



Якщо оцінити гонорар виконавців Кіше, Наталки Карпи та гурту “Рандеву”, а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї ОДШБр можна було б купити щонайменше 60 FPV дронів.

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Зібрані на вечорі донати можна порівняти зі значно менш пафосними заходами. Наприклад, мешканці села Циблі на Київщині зібрали 103 тисячі гривень, влаштувавши концерт народної творчості та продаж пиріжків у своєму будинку культури. Житомирські ліцеїсти на шкільному ярмарку зібрали 102 тисячі гривень. А львівські школярі і студенти організували вертеп і зібрали на дрони 105 тисяч гривень.