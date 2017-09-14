Бетон написав:Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер. А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк. Надовго, цікаво?
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей. «Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.
Бетон написав:Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок Оце дійсно - цікаво.
Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді
Лайном називати звичайні події - інфантильно
У нас 402 депутата 2(мужчина и женщина) точно военнослужащие. Это 0,5% депутатов. Задача есть х млн. потенциальных и 1 млн. военнослужащих. Какая пропорция, столько и попросим подкинуть ещё пару депутатов с их детьми сложнее ))) Бутусов, Бигус на нуле и близко к нулю. Поэтому ваше утверждение что прям не сыскать разбивается о статистику, что оказывается есть уже с первых причём дней.
Но война само по себе лайно, то что никак не нивелировать до окончания. Опасность, потери жизни, нехватка всего что стреляет. А как должно быть по другому?
Бетон написав:Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок Оце дійсно - цікаво.
Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді
Лайном називати звичайні події - інфантильно
У нас 402 депутата 2(мужчина и женщина) точно военнослужащие. Это 0,5% депутатов. Задача есть х млн. потенциальных и 1 млн. военнослужащих. Какая пропорция, столько и попросим подкинуть ещё пару депутатов с их детьми сложнее ))) Бутусов, Бигус на нуле и близко к нулю. Поэтому ваше утверждение что прям не сыскать разбивается о статистику, что оказывается есть уже с первых причём дней.
Но война само по себе лайно, то что никак не нивелировать до окончания. Опасность, потери жизни, нехватка всего что стреляет. А как должно быть по другому?
Я тоже близко га неделе буду. Бомбоубежище нужно лить. Чиновников всех уровней ооочень много. Депутатов местных, областных советов тысячи. Оставников до 60 лет - дофигище. Да, вообще, с правом ношения оружия. Я не понимаю, вы тут все чинуши, что-ли? Чего вы впрягаетесь все за них? Что за презрение к рабочему классу и любовь к чинушам?
Бетон написав:Я тоже близко га неделе буду. Бомбоубежище нужно лить. Чиновников всех уровней ооочень много. Депутатов местных, областных советов тысячи. Оставников до 60 лет - дофигище. Да, вообще, с правом ношения оружия. Я не понимаю, вы тут все чинуши, что-ли? Чего вы впрягаетесь все за них? Что за презрение к рабочему классу и любовь к чинушам?
Где презрение? У меня скорее непонимание человек с деньгами которому капец как все не нравится, строит чинушам бомбоубежища. А оказывается это я их защищаю. Я ничего не пропустила? Логика у вас не поломалась? Потому что даже когда тебя съели у тебя 2 выхода. Прекратите искать виновных во вне. Делайте так что бы ваша жизнь в сложившейся ситуации была минимально хотя бы комфортна. Если сделаете минимум комфорта себе, вы даже сможете помогать другим. Цели, планы, идеи у вас никто отобрать не в состоянии.
холява написав:Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
когда читаешь подобное всегда хочется уточнить кто такие "нікому" ? учитывая сколько сортов населения наклепало государство. прямо представил как заходит тцк в оп, администрации, суды, прокуратуры, советы всех уровней и пакуют всех в автобусы. или он таки имел ввиду только плебеев?
ЗЫ кто забылто напомню -у нас лям бронированных и неизвестно сколько еще снятых с учета по мутным схемам.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 08 кві, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
5 квітня Вечірка під прикриттям. Як львівський бомонд виправдовує свої розваги збором коштів на дрони ... Гості благодійного вечора, організованого глянцевим журналом “П’ємонт” 29 березня у п’ятизірковому відпочинковому комплексі Edem Resort Medical & SPA, пожертвували на закупівлю БпЛА для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади 115 тисяч гривень. За ці гроші купили 7 FPV дронів FlyFish 7. ... Сума зібраних коштів виглядає неспівмірною із масштабом заходу: в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібрались близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів’ян. З відео зрозуміло, що гості розважались на фуршеті, для них влаштували дитячий показ вечірніх та народних костюмів. Учасників вечора розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт “Рандеву”. Ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс. Дрес-кодом заходу був Black Tie.
Серед гостей були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитячих садочків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, львівська дизайнерка Інна Леон, Ольга Філатова-Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького. Гості свята хизувались дорогим вбрання та аксесуарами. Тут варто зауважити, що в середньому кожен учасник вечірки задонатив близько 600 гривень. До прикладу, вартість оригіналів жіночих сумок, які засвітились на вечорі — від 1 до 5 тисяч доларів. ... Марта Кавецька розповіла LVIV.MEDIA про результат збору “100 тисяч було зібрано на банку, 5 200 поклали в скриньку готівкою, 10 500 додала від себе Олена Живко, це керівниця об’єднання добровольців, на чию банку і був відкритий збір. Це все в гривнях. Загально вийшло 115 500. Сім дронів”. Вона також розповіла, що гості заходу жертвували гроші на свій розсуд, і якоїсь визначеної суми не було: “Це виключно були донати гостей з їхніх можливостей. От ми робимо подію зі свого журналу. А додаємо до кожної якусь благодійну складову… В нас нема такого, що ми ставимо собі якусь ціль чи мету, це все індивідуально. Кожен, хто скільки може, стільки і донатить”. ... Ми зателефонували в Edem Resort & Spa, представившись організаторами благодійного аукціону та запитали скільки коштують їхні послуги. Нам розповіли, що оренда залу, в якому влаштували розвагу 29 березня, коштує 7 тисяч доларів США. Однак, якщо захід є благодійним, то його організаторам можуть зробити знижку. До слова, за 7 тисяч доларів можна купити 17 дронів FlyFish 7. Також в Edem Resort & Spa розповіли, що власного звуку і світла для організації концерту вони не надають, його потрібно привозити і налаштовувати із собою. В одній із львівських саунд-студій нас зорієнтували в цінах на таку послугу: щонайменше 200 тисяч гривень (ціна 12 дронів FlyFish 7).
Якщо оцінити гонорар виконавців Кіше, Наталки Карпи та гурту “Рандеву”, а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч, то можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї ОДШБр можна було б купити щонайменше 60 FPV дронів. ... Зібрані на вечорі донати можна порівняти зі значно менш пафосними заходами. Наприклад, мешканці села Циблі на Київщині зібрали 103 тисячі гривень, влаштувавши концерт народної творчості та продаж пиріжків у своєму будинку культури. Житомирські ліцеїсти на шкільному ярмарку зібрали 102 тисячі гривень. А львівські школярі і студенти організували вертеп і зібрали на дрони 105 тисяч гривень.
Дюрі-бачі написав:Думаю, що рахунки закриють і майно перепишуть переважно ті, хто й відстрочку оформляв через навчання... А переважна більшість чомусь думає, що якщо нічого не робити, сидіти тихо, то якось воно буде
Переважна кількість думає «всіх не зможуть нагнути». Але всіх і не будуть. Після перших викидань з машин на КПП авто на майданчик) стадо повернеться в інший бік. Зате знов будуть сльози «геноцид з малим дитям на мороз!» Всі будуть винуваті навколо, але точно не сам .