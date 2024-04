Оборонные компании Европы опасаются, что не смогут нарастить производство боеприпасов из-за зависимости от китайского хлопка — Financial Times



Европейские оборонные подрядчики предупредили, что зависимость от китайского хлопка угрожает расширению производства боеприпасов, которые необходимы для пополнения европейских запасов и для поддержки Украины в войне с Россией, пишет The Financial Times.



Еще год назад газета рассказывала, что страны Запада, в том числе Европы, не могут быстро увеличить производство боеприпасов из-за нехватки базовых материалов для снарядов — пороха и взрывчатки, а также компонентов для их производства. Хлопковый линт — основной ингредиент для производства нитроцеллюлозы, которая используется при производстве пороха, взрывчатки и артиллерийских снарядов.



Ведущие европейские производители вооружений, включая шведскую Saab и немецкую Rheinmetall, опасаются чрезмерной зависимости от поставок линта из Китая, на долю которого, по данным Financial Times за 2022 год, пришлось 49,3% мирового экспорта этого сырья.



По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая «более 70%» линта для изготовления нитроцеллюлозного пороха. «Существует риск [того, что Китай может отказать в предоставлении линта по геополитическим причинам]. И именно поэтому мы покупаем его в максимальных объемах для пополнения запасов», — отметил Паппергер.