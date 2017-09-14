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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7565756675677568
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:19

  Бетон написав:
  холява написав:
  Бетон написав:Брехня. Не доведено нічого. Нема доказів що існує фунікулер.
А по друге, 16 річний ухилянт не пройшов влк.
Надовго, цікаво?


Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ



Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУСлідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей.
«Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.


https://sud.ua/uk/news/ukraine/297675-o ... ryadam-vsu

Скільки б лайна ви тут не накидували все рівно настане ваша черга .

Цікавіше, коли настане черга чиновників, депутатів, ведучих та журналістів та їх діточок
Оце дійсно - цікаво.

Це не просто цікаво, а блокбастер просто. І українці - і першому ряді

Лайном називати звичайні події - інфантильно

Командувач хай командує сухопутними віськами. Щось мені підказує, в нього є чим займатись і без інтерв'ю

Варианта два, либо государство в лице зелёной власти начинает бороться с коррупцией, которая вышда со всех берегов, либо мобилизация идёт к провалу и воевать будут только бедные. Расценки все давно известны, каждый день лазеек становится всё больше, но они всё дороже. Только вчера говорил, что двое знакомых порешали трудоустройство в держохорону.

Сейчас все наблюдают как прикорытные бронируют свои стратегические предприятия по распилу бюджетных денег.))

Передвижной цирк кстати тоже признан критически важным предприятием
Востаннє редагувалось hume в Пон 08 кві, 2024 16:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:26

Оборонные компании Европы опасаются, что не смогут нарастить производство боеприпасов из-за зависимости от китайского хлопка — Financial Times

Европейские оборонные подрядчики предупредили, что зависимость от китайского хлопка угрожает расширению производства боеприпасов, которые необходимы для пополнения европейских запасов и для поддержки Украины в войне с Россией, пишет The Financial Times.

Еще год назад газета рассказывала, что страны Запада, в том числе Европы, не могут быстро увеличить производство боеприпасов из-за нехватки базовых материалов для снарядов — пороха и взрывчатки, а также компонентов для их производства. Хлопковый линт — основной ингредиент для производства нитроцеллюлозы, которая используется при производстве пороха, взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Ведущие европейские производители вооружений, включая шведскую Saab и немецкую Rheinmetall, опасаются чрезмерной зависимости от поставок линта из Китая, на долю которого, по данным Financial Times за 2022 год, пришлось 49,3% мирового экспорта этого сырья.

По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая «более 70%» линта для изготовления нитроцеллюлозного пороха. «Существует риск [того, что Китай может отказать в предоставлении линта по геополитическим причинам]. И именно поэтому мы покупаем его в максимальных объемах для пополнения запасов», — отметил Паппергер.

https://biz.liga.net/all/all/novosti/ev ... zryvchatki
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 08 кві, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:27

  hume написав:Варианта два, либо государство в лице зелёной власти начинает бороться с коррупцией, которая вышда со всех берегов, либо воевать будут бедные. Расценки все давно известны, каждый день лазеек становится всё больше, но они всё дороже. Только вчера говорил, что двое знакомых порешали трудоустройство в держохорону.

Сейчас все наблюдают как прикорытные бронируют свои стратегические предприятия по распилу бюджетных денег.))

Есть ещё вариант не воевать. Одни только бедные не вытянут технологическую войну.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:34

  холява написав: Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей.
«Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», —

Скільки б лайна ви тут не накидували все рівно настане ваша черга .

Нда. Залізна логіка. Черга. :lol:
Де він бачить чергу? Якби одпускали тих шо в армії після терміну це черга. І то якщо б була гарантія, шо війна вічна а тих що вже були знову не візьмуть. Даж якщо і правда відсидітися не вдасться нікому, то всім понятно чим менше вони будуть на війні тим менше ризиків. А поки в ухилянтів даж є надія шо таки вдасться. купа заброньованих ,сьогодні читав шо і телемарафонців забронювали, і 4 футбольних клуба, і укрцирк :lol: . І ще одне якщо Ви циркач то ззовні маєте право на бронь , але в середині в армії це вже не причина для демобілізації :wink:
то кого вони хотять цими балачками обманути? Шо йде люта бусифікація і нікому не вдасться відсидітись?
Таке враження що за дурних мають вже мобілізованих :lol:
Може в мене од недосипу щось з логікою пане Холява? Останнім часом і правда голова збоїть... То поправте мене якщо я неправий.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:39

  stm написав:
  hume написав:Варианта два, либо государство в лице зелёной власти начинает бороться с коррупцией, которая вышда со всех берегов, либо воевать будут бедные. Расценки все давно известны, каждый день лазеек становится всё больше, но они всё дороже. Только вчера говорил, что двое знакомых порешали трудоустройство в держохорону.

Сейчас все наблюдают как прикорытные бронируют свои стратегические предприятия по распилу бюджетных денег.))

Есть ещё вариант не воевать. Одни только бедные не вытянут технологическую войну.

Когда руководство надувает щёки и говорит, что воевать будут все остаётся только пожелать удачи в достижении заявленной цели. Если не прикрутить коррупцию ничего не выйдет, возможно наскребут бусификацией необходимый минимум. Смотрю на данный момент ситуация приблизительно следующая. Кто не может порешать особо не отсвечивают без надобности. Те, кто порешали начали жить довоенной жизнью с ресторанами, передвижением в час пик (полиция спецпропуска выписывает в три смены) и ТД. Поездки заграницу сменили на областные отели, которые на выходных забиты под завязку.

Ежедневные новости выглядят так

Викрили "на гарячому" і затримали 40-річну колишню медсестру одного із медичних закладів Полтавської області, яка організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації. З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень.

Что можно говорить о уровне коррупции когда всё здравоохранение и оборона заточена на "отмазать", а полиция на "порешать".
Решать нужно проблему с коррупцией.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Працівники телемарафону "Єдині новини" та телеканалу "Рада" отримали бронювання від мобілізації, — Мінкульт.

Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

😂😂😂

Хлопці, я з бронювання цирку ржу і не можу зупинитись.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:53

  Бетон написав:Хлопці, я з бронювання цирку ржу і не можу зупинитись.
уже в открытую делят людей на сорта. А потом тут некоторые поют, что Конституционный долг у всех одинаковый. хз что хуже ложь или коррупция.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:25

  hume написав:
  stm написав:
  hume написав:Варианта два, либо государство в лице зелёной власти начинает бороться с коррупцией, которая вышда со всех берегов, либо воевать будут бедные.

Есть ещё вариант не воевать. Одни только бедные не вытянут технологическую войну.

Когда руководство надувает щёки и говорит, что воевать будут все остаётся только пожелать удачи в достижении заявленной цели...

Вам настільки пох обороноздатність країни? Чекаєте на бурятів?
  hume написав:Кто не может порешать особо не отсвечивают без надобности. Те, кто порешали начали жить довоенной жизнью с ресторанами.. и ТД. Поездки заграницу сменили на областные отели, которые на выходных забиты под завязку.

Соромлюсь запитати: особисто ви (чи ваші діти) "порішали" чи "не відсвічую"?
  hume написав:Что можно говорить о уровне коррупции когда всё здравоохранение и оборона заточена на "отмазать", а полиция на "порешать".
Решать нужно проблему с коррупцией.

Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?
Чому вас зараз цікавить боротьба з корупцією, а не боротьба з ворогом? Раніше корупції не було? Чи ви вважаєте, що чим менше про неї пишуть у ЗМІ, тим її менше по факту?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:30

  Бетон написав:Працівники телемарафону "Єдині новини" та телеканалу "Рада" отримали бронювання від мобілізації, — Мінкульт.

Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

😂😂😂

Хлопці, я з бронювання цирку ржу і не можу зупинитись.

У вас такі різкі зміни настрою. Перед цим ви принесли окуітєльну ̶і̶с̶т̶Е̶р̶і̶ю̶ історію про фунікулер, а тепер на вас ржач напав. Це пігулки так діють чи шо?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?
скільки таких викриттів закінчуються покаранням в суді?
Дюрі-бачі
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