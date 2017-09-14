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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 17:48
hume написав:
Решать нужно проблему с коррупцией.
Осталось составить понятный алгоритм действий. Так понимаю вы стратег: "Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны."
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Додано: Пон 08 кві, 2024 17:55
явно у дамочек где то интерес в правяще-корупционно-денежной теме.
так бросаться на амбразуру
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mephala
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Додано: Пон 08 кві, 2024 17:56
mephala написав:
явно у дамочек где то интерес в правяще-корупционной теме.
так бросаться на амбразуру
или в цирке
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:07
hume написав:
Что можно говорить о уровне коррупции когда всё здравоохранение и оборона заточена на "отмазать", а полиция на "порешать".
Решать нужно проблему с коррупцией.
Якби так було насправді то не пливли б через Тису, не ховалися від ТЦК, не було б стільки фейків про ТЦК.
Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:15
unicdima написав: hume написав:
Что можно говорить о уровне коррупции когда всё здравоохранение и оборона заточена на "отмазать", а полиция на "порешать".
Решать нужно проблему с коррупцией.
Якби так було насправді то не пливли б через Тису, не ховалися від ТЦК, не було б стільки фейків про ТЦК.
Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?
Дімич , пробач , але я бачу тільки шукачів жахливих випадків з ухилянтами .
В мене на пам,яті одна людина (ВЕЛИКА ) -СІБАРІТ , який не скулив і не писав історичні проповеді про ухилянтів .
Просто пішов до лав ЗСУ . (але мені насправді його не хватає )
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:22
fler написав: Бетон написав:
Працівники телемарафону "Єдині новини" та телеканалу "Рада" отримали бронювання від мобілізації, — Мінкульт.
Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
😂😂😂
ㅤ
Хлопці, я з бронювання цирку ржу і не можу зупинитись.
У вас такі різкі зміни настрою. Перед цим ви принесли окуітєльну ̶і̶с̶т̶Е̶р̶і̶ю̶ історію про фунікулер, а тепер на вас ржач напав. Це пігулки так діють чи шо?
Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Ржач нападае вид бронювання цирку.
Ну це ж смишно реально
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:28
Дюрі-бачі написав: fler написав:
Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?
скільки таких викриттів закінчуються покаранням в суді?
Мало. Но флэр це не бентежить. Їй здається, що правосуддя, це початок розслідування і Заголовок в газеті.
Вам відомо, що юридично я можу написати заяву на будь кого на білому світі про те, що мені мільярд доларів винні чи про що заманеться і теж відкриють впровадження
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:31
Бетон написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?
скільки таких викриттів закінчуються покаранням в суді?
Нескилькы. Но флэр це не бентежить. Їй здається, що правосуддя, це початок розслідування і Заголовок в газеті.
Вам відомо, що юридично я можу написати заяву на будь кого на білому світі про те, що мені мільярд доларів винні
чи про що заманеться і теж відкриють впровадження
Хи-хи, ну напиши
Тіки без документів, тебе пошлють одразу і добре, якщо не в псіхушку
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:32
pesikot написав: Бетон написав: fler написав:
Можливо щоденні новини про "викрили на хабарі того-то" свідчать, що боротьба з корупцією такі ведеться?
скільки таких викриттів закінчуються покаранням в суді?
Нескилькы. Но флэр це не бентежить. Їй здається, що правосуддя, це початок розслідування і Заголовок в газеті.
Вам відомо, що юридично я можу написати заяву на будь кого на білому світі про те, що мені мільярд доларів винні
чи про що заманеться і теж відкриють впровадження
Хи-хи, ну напиши
Тіки без документів, тебе пошлють одразу і добре, якщо не в псіхушку
У вас вечерняя прогулка?
Сколько бизнесменов с арестом всего. Дела рассыпаются в судах. Но цель - сам процесс, длящийся несколько лет. По 8 дел из пустоты. Прокурорши из психушки дела шьют?
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 08 кві, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:35
Бетон
юридично я можу написати заяву на будь кого на білому світі про те, що мені мільярд доларів винні чи про що заманеться і теж відкриють впровадження
По 383 ККУ
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Hotab
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