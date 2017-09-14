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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:37
Бетон написав:
Капец вчера кровищи было. Хорошо меня черт не дёрнул с дочерью пойти.
Но вчера писали, что перерезал стеклом горло.
Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.
Хлопець помер на місці події.
Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Йому може загрожувати від 7 до 15 років тюрми.
ДБР вже розпочало кримінальне провадження, повідомили у прес-службі.
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А є "тцк" (воєнний стан)і конкретний керівник який допустив допуск громадського транспортного пристою підвищенної безпеки з вікнами зі звичайного скла а не загартованого?
п.с. аааа , це було до его
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:43
Бетон написав:
Как раз слежу за детьми на дет площадке справа от фуникулера. Все разговоры прохожих про то, как зарезали ребёнка.
Ржач нападае вид бронювання цирку.
Ну це ж смишно реально
це біполярка
Або Ви жінка. Або надлишок пива. Хоча я читав в одній книзі що в нас в середині виробляється натуральний алкоголь. а деякі люди народжуються з недостатком і їм не постійно не вистачає 2 рюмки водки або літр пива. Тому коли вони тверезі вони посправжньому ТВЕРЕЗІ, абстинентний синдром
но за цирк то правда смішно. Та й решту , од футбола до боксу.
Чому бронь є в поліції це понятно під час закручування гайок треба збільшувати репресивний апарат, но бронь в цирку... чи спорті....
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:44
unicdima написав:
Конкретно, хто від тебе за останній час вимагав хабар?
зачем требовать? люди сами готовы давать только бы кто взял для порешать.
есть условная контора. на ней есть условный военком который подает всю инфу в ТЦК про сотрудников. он не сотрудник ТЦК но вхож в кабинеты.
все что наблюдается со стороны - чисто совпадение и он копил всю жизнь
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Додано: Пон 08 кві, 2024 19:00
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
скільки таких викриттів закінчуються покаранням в суді?
Нескилькы. Но флэр це не бентежить. Їй здається, що правосуддя, це початок розслідування і Заголовок в газеті.
Вам відомо, що юридично я можу написати заяву на будь кого на білому світі про те, що мені мільярд доларів винні
чи про що заманеться і теж відкриють впровадження
Хи-хи, ну напиши
Тіки без документів, тебе пошлють одразу і добре, якщо не в псіхушку
У вас вечерняя прогулка?
Сколько бизнесменов с арестом всего. Дела рассыпаются в судах. Но цель - сам процесс, длящийся несколько лет. По 8 дел из пустоты. Прокурорши из психушки дела шьют?
Это ты про Балашова писал, что потёрли ?
Ну так напиши, сколько бизнесменов таких, которым приписали несуществующие долги
Или может таки долги были, а бизнесмены решили поступить по принципу "всем кому я должен, я прощаю", а ?
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